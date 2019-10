Sono stati disposti dal Comune di Bordighera gli interventi di pulizia di tombini e delle caditoie per giovedì e venerdì prossimi.

Per consentire gli interventi sono stati predisposti i divieti di sosta con rimozione formata, tra le 4 e le 12: giovedì in via Girolamo Rossi e, venerdì, in via Lagazzi e via Vittorio Veneto.