Sanremo: pubblicata la manifestazione di interesse all'acquisto di 'Casa Serena', base da quasi 11 milioni di euro

Come previsto da tempo, il Comune di Sanremo ha pubblicato l’avviso esplorativo per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse all’acquisto di Casa Serena, la residenza per anziani di Poggio.

Nella cessione è prevista la prosecuzione delle attività, inclusa la gestione del centro diurno alzheimer, per un periodo minimo di 12 anni. La struttura ha 81 posti di capacità massima per ospiti non autosufficienti e 112 per autosufficienti e parzialmente autosufficienti. Il valore base del compendio immobiliare oggetto della alienazione è di 6.480.000 euro e di 4.360.000 quale valore economico dell’azienda in cessione.

Gli operatori economici invitati dovranno presentare offerta al rialzo unicamente sul valore complessivo a base d’asta pari a 10.840.000.