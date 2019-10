Imperia: l'artista Serenella Sossi apre il suo atelier per la 15a 'Giornata del Contemporaneo'

L’artista imperiese Serenella Sossi, in occasione della 15a ‘Giornata del Contemporaneo’, aprirà al pubblico il suo atelier-esposizione di Imperia, come già nelle edizioni precedenti di questo impotante evento a livello nazionale, voluto da AMACI per promuovere e divulgare l'arte contemporanea.

Sabato ‘Porte aperte’ dalle 15 alle 19 per vedere quadri, sculture, disegni, ceramiche, foto dell'eclettica artista che vive e opera ormai da anni a Nizza, ma che ha mantenuto saldi i legami con Imperia, sua città d'origine. La visita sarà possibile anche domenica, su appuntamento. Un modo simpatico e conviviale per entrare in contatto con l'artista e le sue opere.