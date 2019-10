Servizio Civile Nazionale: c'è tempo fino al 17 ottobre per fare domanda al Centro di Solidarietà l'Ancora

Il Centro di Solidarietà l'Ancora informa che il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha prorogato la scadenza del bando per la selezione dei volontari di servizio civile universale al 17 ottobre alle 14 al fine di favore una maggiore partecipazione degli interessati.

C'è ancora qualche posto disponibile per giovani tra i 18 e i 28 anni che siano in cerca di un'esperienza nel sociale o che faticano ad entrare nel mondo del lavoro, il tutto a fronte di un rimborso mensile di 439€ circa, per 25 ore di servizio settimanali.



Qui potete presentare la domanda www.coopancora.it/servizio-civile-nazionale/