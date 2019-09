Nuovo premio per la sanremese 'Amer Yachts': miglior 'semi custom' al 'World Trophy' di Cannes

E’ appena iniziata la stagione e si profilano due premi internazionali per il brand sanremese ‘Amer Yachts’. La Permare ha ottenuto al prestigioso evento di Cannes, il World Yachts Trophy, il premio per miglior semi custom yacht dell’anno 2019 consolidando la posizione di cantiere di nicchia per una clientela che varia da italiana ad internazionale.

Il nuovo modello Amer F 100 è incentrato sull’utilizzo della luce naturale come elemento di decoro e mantiene una forte spinta tecnologica con utilizzo di nuovi materiali tecnici per la costruzione. Motorizzato con 4 Volvo Ips 1200 pur aumentando la superficie vetrata ha mantenuto invariato il peso per ottenere nel massimo comfort 29 nodi di massima e consumi estremamente limitati per la categoria.

“Sfidiamo gli armatori e Comandanti a fare paragoni di velocità e consumi” sottolinea la società:

- Crociera economica @ 9.1 nodi 900 RPM 37 l/h LPM 4,07

- Crociera @ 25,3 2100 2100 RPM 501 l/h

- LPM 19,8

Una vera e propria promenade sur mer da poppa a prua sullo stesso ponte superiore che rende maggiormente accessibile il prendisole dove i tonneggi sono invisibili alla vista con una soluzione molto pratica e marina. Per la 94a ‘Ecologica twin’ a Budapest, l’8 ottobre verrà consegnata una menzione speciale da parte dell’European Design award per l’impegno della azienda a diffondere il messaggio di ecosostenibilità nella costruzione e progettazione degli scafi di grandi dimensioni spostando l’attenzione dal lusso al rispetto per l’ambiente senza abbassare la qualità ed il design italiano dei manufatti.

A Genova il 21 settembre al cospetto della stampa #savethedate verrà presentato il B-PROJECT per realizzare il primo scafo Amer Yachts in basalto arricchito (FILAVA) che porterà la sfida ancora più avvincente per il team Amer Yachts e GS4C.