Sanremo: incendio di sterpaglie in via Privata delle Rose, intervento dei Vigili del Fuoco (Foto)

Un piccolo incendio di sterpaglie ha creato non poco timore, nel primo pomeriggio di oggi ai residenti di via Privata delle Rose, strada senza via d’uscita poco sopra il Solaro di Sanremo.

Per cause ancora in via d’accertamento, anche se si presume per l’accensione di un fuoco in campagna, le fiamme hanno attaccato una vasta porzione di sterpaglie, avvicinando pericolosamente alcune abitazioni e serre.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo, che stanno ancora lavorando per spegnere il rogo e bonificare l’area. Ancora una volta viene chiesta la massima attenzione nell’accensione di fuochi in campagna, soprattutto in questi giorni di vento forte.