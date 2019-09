Gemellaggio Imperia-Newport: scambio di doni tra il sindaco Scajola e la sua omologa americana, tra un mese un nuovo incontro negli USA

Importanti novità all'orizzonte per il rapporto di gemellaggio che dal 1978 lega Imperia con Newport, cittadina negli Stati Uniti d'America. Stamani il sindaco Claudio Scajola ha incontrato la delegazione arrivata da Newport. L'invito a recarsi ad Imperia era stato mandato tramite lettera firmata dallo stesso Scajola e consegnato qualche tempo fa dal Maestro chitarrista Diego Campagna al termine di un concerto proprio nella cittadina dello stato del Rhode Island.



La delegazione straniera che stamattina ha fatto il suo ingresso in municipio era capitanata da Jamie Bova, sindaco di Newport ed accompagnata per l'occasione da: Erin Donovan, direttore esecutivo camera commercio newport; Teresa Occhiuzzo, membro comitato Festa Italiana di Newport; Monica Silva-Burnley, membro commissione Ospitalità. Dopo le formalità di rito con una visita al Comune ed il racconto sulla storia di Imperia ed i suoi simboli, il sindaco Scajola ha accolto la delegazione in sala giunta dove c'è stato un simbolico scambio di doni.



Il primo cittadino imperiese ha consegnato alla sua omologa americana, un metro sartoriale con scritto Imperia, perchè, come spiegato subito dopo, “Ritengo che i cambiamenti vadano fatti un centimetro alla volta”. La sindaca di Newport invece ha portato in dono una foto del nuovo ponte della cittadina americana, sottolineando come “Questo è un messaggio da mandare a Donald Trump (Il presidente degli Stati Uniti d'America ndr), perchè noi preferiamo i ponti ai muri”.



La delegazione americana in questi giorni si tratterrà ancora ad Imperia. Villa Faravelli, il Museo Navale e le Vele d'Epoca, sono solo alcuni dei luoghi d'interesse che saranno visitati prima di ritornare negli USA.

L'incontro apre la porta a nuove iniziative in programma a breve. Infatti, tra un mese una delegazione di Imperia, coordinata dal vicesindaco Giuseppe Fossati, si recherà in visita a Newport. L'obiettivo di questo viaggio è di andare ad instaurare due nuovi tipi di rapporto che renderanno ancora più proficuo il gemellaggio tra le due città. Da un lato si porranno le basi per avere un scambio di studenti costante tra Imperia e Newport e dall'altro si andrà a siglare un nuovo rapporto in ambito sportivo, con una collaborazione più stretta tra gli Yacht Club delle due città, da un punto di vista velico.