Sanremo: scontro tra un'auto e un bus della Riviera Trasporti, passeggera lievemente ferita (Foto)

Incidente questa mattina in centro a Sanremo, all'incrocio tra corso Orazio Raimondo e via Ruffini. Un'auto si stava immettendo sulla via principale quando si è scontrata con un autobus della Riviera Trasporti.

Pare che all'origine del sinistro possa esserci una mancata precedenza da parte del guidatore dell'auto. Lievemente ferita una donna che si trovava a bordo del bus. È stata soccorsa dal personale della Croce Rossa e trasferita in ospedale per essere medicata.

Per qualche minuto il traffico è rimasto bloccato per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale che ora si stanno occupando dell'esatta ricostruzione dell'incidente.