Bordighera: multe ai locali del lungomare, le precisazioni del vice sindaco Bozzarelli

Dopo le polemiche degli scorsi giorni in merito ad alcune sanzioni elevate dalla Polizia Municipale di Bordighera nei confronti di alcuni locali del lungomare, interviene con una nota stampa il vice sindaco Mauro Bozzarelli.

“Innanzitutto non rientra nei poteri del vice sindaco o di altro amministratore pubblico la prerogativa di indirizzare la Polizia Municipale a sanzionare un comportamento piuttosto che un altro - scrive Bozzarelli - tale funzione appartiene esclusivamente al Comando di Polizia che in piena autonomia decide su quali servizi destinare il personale per il controllo del territorio e valuta, sempre in piena autonomia ed in ottemperanza alle norme di legge su quali fatti elevare le sanzioni. Il tutto anche sulla base degli indirizzi operativi forniti dalla Prefettura”.

E poi: “Per quanto riguarda le iniziative che la nostra amministrazione intende attuare per estendere la zona 30 nel resto del territorio cittadino smentisco che nuovi dossi, passaggi sopraelevati e/o stalli di sosta siano stati già decisi dalla nostra amministrazione. Come sempre ci confronteremo prima con tutte le forze di polizia presenti sul territorio in sintonia con il nuovo piano di mobilità sostenibile che a breve verrà presentato”.