Tutto pronto per la 6ª edizione del Bordighera Book Festival: quattro giorni di presentazioni e incontri in corso Italia. Ingenito: “La nostra città è centro culturale in provincia”

A Bordighera è tutto pronto per la 6ª edizione del Bordighera Book Festival, appuntamento ormai imperdibile per gli appassionati di letteratura della zona e non solo.

L’edizione 2019 è stata presentata questa mattina in Comune a Bordighera alla presenza degli organizzatori, del sindaco Vittorio Ingenito, del suo vice Mauro Bozzarelli e dell’assessore alle Manifestazioni Melina Rodà.

“Siamo arrivati a una delle edizioni più interessanti e importanti con autori famosi che hanno un grande successo di pubblico - ha dichiarato il sindaco Ingenito - l’investimento dell’amministrazione è cresciuta rispetto agli anni precedenti, chiederemo sempre che ci fosse un giorno in più e in futuro lo otterremo. Come sempre ci sono, oltre all’evento, momenti di musica, spettacolo e intrattenimento. Grazie all’organizzazione per aver reso sempre più importante questa manifestazione, Bordighera diventa un centro culturale della nostra provincia”.

Il Bordighera Book Festival sarà aperto in corso Italia giovedì dalle 16.30 alle 23, venerdì e sabato dalle 10 alle 23 e domenica dalle 10 alle 20. L’evento, indetto e organizzato da Espansione Eventi di Paola Savella con la consulenza letteraria del Mondadori Bookstore di Bordighera e ha il patrocinio della Città di Bordighera e della Regione Liguria.

Oltre che nel calendario manifestazioni del Comune di Bordighera, il Book Festival è inserito anche nel Calendario Fieristico Italiano. Oltre all’area espositiva si svilupperà un settore riservato agli incontri letterari con ospiti locali e di fama nazionale e internazionale intervistati da giornalisti ed esperti. Gli incontri letterari si svolgeranno presso appositi spazi allestiti davanti ai locali della via.

Quattro giorni di incontri letterari con gli autori. Tra gli ospiti: Lorenzo Beccati, Fabio Canino, Elisabetta Cametti, Giuseppe Conte, Maurizio De Giovanni, Roberto Maroni, Alberto Mattioli, Cristina Rava, Paola Ravani, Salvo Sottile e Luca Trapanese.