Sanremo: iniziati questa mattina al Sud Est i lavori per la costruzione dei moduli che ospiteranno le medie della 'Pascoli' (Foto)

Sono iniziati questa mattina intorno alle 8.30 i lavori per la costruzione dei moduli prefabbricati che ospiteranno i circa 300 alunni delle scuole medie 'Pascoli'.

Come noto i ragazzi non potranno più utilizzare il plesso di corso Cavallotti, dichiarato inagibile per problemi strutturali. E così il Comune è corso ai ripari in poco tempo con la soluzione dei prefabbricati sulla passeggiata del Sud Est, a due passi dalla sede originale della scuola.

Questa mattina hanno preso il via gli interventi per la costruzione delle aule e degli spazi comuni. I primi elementi dei moduli sono arrivati a Sanremo nella tarda serata di ieri per poi dare il via ai lavori di prima mattina.