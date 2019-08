Sanremo: oggi pomeriggio al MOAC, dimostrazione di pouring (pittura fluida) presso lo stand della Confartigianato

Proseguono gli eventi ed i laboratori organizzati dalla Confartigianato in occasione del Moac di Sanremo. Oggi, presso lo stand dell’Associazione di artigiani, presente al primo piano del Palafiori, dalle 16:30 alle 18:30 è prevista una dimostrazione della tecnica del Pouring (pittura fluida) con Ilaria Del Soldato de “Il Rocchetto” (www.ilrocchettoimperia.it).

Di seguito il calendario eventi/dimostrazioni della Confartigianato presso l’Area Eventi del Moac (con inizio alle ore 21)

- Lunedì 19 Agosto - Spettacolo di Body Painting con Marta Laveneziana.

- Mercoledì 21 Agosto - Dimostrazione di riflessologia Podalica Olistica ® con la naturopata e operatrice del benessere Roberta Fusco e l’Accademia Formativa.

- Venerdì 23 Agosto - Dimostrazione di massaggio con la naturopata e operatrice del benessere Roberta Fusco e l’Accademia Formativa

Presso lo stand della Confartigianato:

- Domenica 18 Agosto, dalle 16:30 alle 18:30, si terrà una dimostrazione della tecnica del Pouring (pittura fluida) con Ilaria Del Soldato de “Il Rocchetto” (www.ilrocchettoimperia.it).

- Martedì 20 Agosto il gruppo I Deplasticati presenterà le sue iniziative per l’ambiente e lancerà la 1° edizione del concorso “Cicca Trophy”. I visitatori del Moac potranno portare i mozziconi di sigarette trovati a Sanremo. Sarà poi stilata una classifica di chi consegnerà il maggior peso di cicche. Previsti numerosi premi ai vincitori che saranno decretati Domenica sempre presso lo stand della Confartigianato.

- Mercoledì 21 Agosto, a partire dalle ore 17, si terrà una dimostrazione di realizzazione delle tipiche “raviore” di Montegrosso Pian Latte a cura dell’Agriturismo Cioi Longhi.

- Giovedì 22 Agosto dalle ore 19:30 degustazione dei tradizionali canestrelli di Taggia preparati da “Sandro Canestrelli”.

- Sabato 24 Agosto dalle ore 20 esposizione di prodotti di cosmetica di San PietroLab.

- Domenica 25 Agosto chiusura della 1° edizione del concorso “Cicca Trophy” con il gruppo I Deplasticati. Alle ore 21:30 proclamazione dei vincitori e consegna dei premi.

All’ingresso del Moac, al piano ammezzato del Palafiori, i visitatori avranno poi l’occasione di incontrare il Consorzio della Valle Argentina, associato alla Confartigianato, con le specialità tipiche del territorio. Tutti i giorni gli operatori si alterneranno per presentare i prodotti di una valle ricca di cultura e tradizione: dalle opere in legno ai prodotti di lavanda, dal vino all’olio extravergine di oliva.

Al primo piano esposizione e vendita di oggetti in legno d’ulivo realizzati al tornio da Fino. Previste anche dimostrazioni dal vivo in cui verrà mostrata in presa diretta la lavorazione del legno.