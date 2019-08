Bordighera: l’evento ‘Suoni e fiabe nella notte’ riempie le strade di adulti e bambini. Una nuova iniziativa del gruppo Bordi West (foto)

Ieri sera, sabato 17 agosto, per le vie della Città di Bordighera, lato Vallecrosia, si è tenuto lo spettacolo 'Suoni e fiabe nella notte', una iniziativa creata dal gruppo Bordi West.



Un teatro itinerante creato per la grande gioia dei bambini tra i negozi aperti e le vie dei quartieri. Moltissimi gli aderenti all’iniziativa arricchita dal Teatro 2.0 Fabulando 2 che ogni 15 minuti dava il via ad un gruppo che portava a visitare i figuranti con partenza da Massimo riparazioni fino a raggiungere l’albergo Rosalia, Ottica Girotto, Red Caffè, Delia Viaggi, Trattoria Antichi sapori, Hotel Villa Miki e Daniele Rao. Lungo il percorso la bravissima arpista Elena Mazzullo, il duo Valery e Sandro. Particolarmente toccante il gruppo Tribal Trip davanti al Bar Dallas dove si poteva ascoltare il Didgeridoo la cui principale caratteristica è la mancanza dell’ancia, il suono viene infatti prodotto dalla cosiddetta “ancia labiale” del suonatore. Questo strumento è di provenienza aborigena australiana. Per i più piccoli si è invece pensato a Dario e Luana sempre disponibili per il Truccabimbi. Il giro completo aveva una durata di circa 90 minuti e a metà veniva interrotto per uno spettacolo davvero accattivante: Mangiafuoco, una sorpresa che ha lasciato a bocca aperta decine e decine di bambini entusiasti. Bordi West ringrazia chi ha voluto essere presente a questa manifestazione.