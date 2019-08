Sanremo: ottima partenza per Piña 2019, stasera nuova lineup in piazza San Costanzo e domani il gran finale

Buona la prima per questa tre giorni di Piña 2019 con centinaia di giovani che ieri sera si sono riversati in piazza San Costanzo nel cuore della città vecchia di Sanremo. Ancora una volta l'organizzazione Adventures con il Comune di Sanremo e la collaborazione di Pigna Mon Amour ha fatto centro con questo festival che anima una delle piazze più caratteristiche della Pigna matuziana, proponendo una attenta selezione di musica elettronica.



Oggi, venerdì 17 agosto e domani, si replicherà in un'alternanza sul palco di sonorità fresche e di appeal. Questa la lineup odierna, a partire dalle 17 con Rocket Radio: Ma Nu, Disco Amor, Eternal Love mentre la sera sul main stage saliranno Emmanuelle, Dj Rou, Jumbo e Reno.



Domani, sabato 17 agosto, è atteso il gran finale. Al pomeriggio, dalle 17: Chico Simon, Animalsdontdance e Pierka, mentre la sera sul main stage Lamusa II, PaulaTape e James Falco.



Musica ma anche valorizzazione del cento storico. Una formula di successo che quest'anno si riscopre offrendo un programma di tutto rispetto. Non a caso Piña 2019 ha conquistato uno spazio su tutti i principali media del settore. Persino Vogue Italia ha parlato di questo appuntamento citandolo tra i migliori festival musicali italiani.