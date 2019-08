Sanremo: San Costanzo è pronta per la prima di “Piña 2019”, sul palco Khalab Trio, Eternal Love, Disco Amor

L'attesa è finita e piazza San Costanzo è pronta per la 'prima' di “Piña 2019”, il festival che ha attratto l'attenzione dei maggiori magazine del settore in Italia.

Per tre giorni, nel cuore del centro storico di Sanremo, si alterneranno le proposte musicali più disparate, dall'electro alle sonorità live. Per tutti i gusti e, soprattutto, per chi ha voglia di sperimentare e non teme le novità.

Si parte questa sera dalle 20 con: Khalab Trio, Eternal Love, Disco Amor. Nel weekend, invece, “Piña” inizierà dalle 17 con Rocket Radio: venerdì pomeriggio Ma Nu, Disco Amor, Eternal Love mentre la sera sul main stage saliranno Emmanuelle, DjRou, Jumbo e Reno.

Sabato il gran finale. Al pomeriggio, dalle 17: Chico Simon, Animalsdontdance e Pierka, mentre la sera sul main stage Lamusa II, Paula Tape e James Falco.

L'organizzazione di “Piña 2019” è curata da Adventures con il Comune di Sanremo e Pigna Mon Amour.

