Amadeus conduttore e direttore artistico del Festival 2020: Morgan “Come chiamare un elettricista a riparare un lavandino”

“Oggi tutti si intendono di musica, ma la competenza è un’altra cosa. Però questo non interessa, tanto che avremo un esperto di quiz a Sanremo. Amadeus è un grande professionista, ma è come chiamare un elettricista a riparare un lavandino, spero almeno che faccia dei quiz sulla musica”.

Morgan non usa mezzi termini per commentare la scelta della Rai di affidare la conduzione e la direzione artistica del Festival di Sanremo ad Amadeus, volto storico dei quiz serali.

Il cantautore milanese, inoltre, non risparmia un commento anche per Claudio Baglioni e per lo stile della sua direzione artistica sanremese: “Lui era perfetto, ma non faceva il direttore artistico, faceva Baglioni. Io mi sarei vergognato al suo posto, a cantare i miei brani ogni tre minuti e a trasformare il Festival in un concerto di Baglioni”.

E, infine, l'annuncio: “Quest’anno io e Chiambretti avevamo presentato il nostro progetto, ma evidentemente si preferiscono gli indovinelli”.