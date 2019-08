"48 ore di lavoro senza sosta, mai vista una cosa così": il ricordo dei Vigili del Fuoco imperiesi ad un anno dal crollo (Foto)

“48 ore di lavoro sotto il sole e sotto le macerie. Mai vista una cosa così in 27 anni di servizio. Incredibile come i ragazzi hanno lavorato senza mai lamentarsi... senza mai chiedere il cambio....quasi in silenzio”.

Sono parole dei Vigili del Fuoco della nostra provincia che, ad un anno dal crollo del ponte ‘Morandi’ ricordano quei drammatici giorni, che hanno visto anche il lavoro dei pompieri imperiesi, impegnati nella rimozione delle macerie e nella ricerca di chi viera finito sotto.

“Grandi ed importanti ricordi che vanno oltre l’aspetto professionale, entrano nel cuore e non usciranno mai!” Terminano in questo modo i Vigili del Fuoco imperiesi a conferma dello spirito che anima sempre il loro lavoro, 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno.