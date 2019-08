Arma di Taggia: che successo per la prima edizione di “Solaria - Musiche dal mondo”

Grande partecipazione alla 'prima' assoluta di “Solaria - Musiche dal mondo”, l'esperimento artistico firmato dall'associazione fare Musica di Sanremo.

Quattro band sul lungomare di Arma di Taggia per rappresentare al meglio quattro angoli musicali del pianeta. The Rumpled, Kokkallà, Ivan Wildboy e Malahora hanno intrattenuto il pubblico dalle 21 facendo assaporare suoni non canonici per una tradizionale serata musicale armese.

Un esperimento possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Taggia e che, data la risposta di pubblico, sarà da ripetere.