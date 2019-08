Dolcedo: domenica prossima alla chiesa Parrocchiale di San Tommaso il concerto 'Meditazione organistica'

“Meditazione organistica” è il titolo del concerto che si terrà domenica a Dolcedo, perché l’organo a canne, più di qualsiasi altro strumento musicale, permette 'con il suo suono di elevare potentemente l'animo a Dio e alle cose celesti' ed inoltre i brani scelti assolvono magnificamente a questo compito.

Il 'Lingiardi' della Parrocchiale San Tommaso contribuisce efficacemente ad elevare lo spirito, con la sua grande varietà di timbri, dal piano fino al fortissimo travolgente, ed in più, con la sua sonorità, adeguata alle grandi dimensioni della chiesa, è in grado di dare risonanza a tutti i settori della sfera umana.

Il programma spazia dal 16° secolo con G. Frescobaldi, fino al 20° con E. Morricone, con momenti solenni in cui le note diventano preghiera, attraverso La Vergine degli Angeli di G. Verdi, Ave Maria di C. Gounod, Panis Angelicus di C. Franck, Corale Water Unser (Padre nostro) e Corale In dolce Giubilo di J.S. Bach.