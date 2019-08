Liguria: il presidente Toti a La 7 in arancione con il braccialetto 'Battitene U Belin', "Me l'ha regalato una simpatica persona al Brancaccio..."

Anche il governatore della Liguria, Giovanni Toti conquistato dalla moda di ‘Battitene U Belin’. Ieri il presidente della Regione è apparso su La 7 nella trasmissione ‘In Onda’ e durante uno scambio di battute con il giornalista Luca Telese, sulla mise brandizzata arancione, colore del centrodestra ligure, Toti parlando del braccialetto indossato, ha sottolineato:



“Questo ce l’ha regalato una simpatica persona al teatro Brancaccio. Questo è fatto da un artigiano di Arma di Taggia che fa questi bellissimi braccialetti. Ve li farò avere (rivolgendosi ai conduttori ndr) e potrete scegliere anche il colore”.



“Battitene u Belin” è un’idea di Tania ed Alessia Lusuardi, le due sorelle che dal 2005 sono presenti con il loro negozio su Taggia, Sisters (arrivando qualche anno più tardi anche su Sanremo ndr). Quello che era un semplice braccialetto è diventato un vero e proprio brand ed una moda che con il passare del tempo ha letteralmente conquistato tantissime persone locali, turisti ma anche personaggi dello spettacolo e della politica.



Il governatore della Liguria è solo l’ultimo di una lunga serie di personalità che hanno scelto lo stile ‘B.U.B’. Oltre a lui negli ultimi anni anche il famoso chef Bruno Barbieri ha dimostrato di gradire il braccialetto colorato con lo slogan simbolo dell’essere liguri. Come loro anche Fiorella Mannoia, Ermal Meta, Vittorio Sgarbi, Andy dei Bluvertigo ed anche diversi sportivi indossano il braccialetto, ad esempio: Fabio Fognini tennista nella top ten mondiale ed il campione nazionale di pallavolo, Simone Parodi.



Una curiosità, il colore del braccialetto di Toti non è casuale. Anzi chi l’ha comprato per regalarlo al Presidente l’ha volutamente richiesto in una versione speciale, arancione, come omaggio al colore che rappresenterà il movimento politico nazionale totiano, ‘Cambiamo!’



La domanda però è un’altra, chi ha regalato il braccialetto a Toti nel giorno della convention al teatro romano, anticamera di quella che si sarebbe rivelata poi la scissione da Forza Italia? I sospetti ricadono sulla delegazione tabiese che quel giorno era particolarmente numerosa. Ovviamente bocche cucite dai diretti interessati e dalle imprenditrici del negozio.



“Non possiamo dire chi ce l’ha commissionato però questa mattina tantissime persone ci hanno chiamato per dirci che il presidente della Regione Liguria a La 7 aveva parlato del nostro braccialetto di Arma di Taggia. - ci racconta Tania Lusuardi di Sisters - I braccialetti ‘Battitene U Belin’ ormai si trovano in giro per il mondo. Ci sono nostri clienti che si riconoscono in Sud America, Dublino, Giappone, Texas e California, solo per dirne alcuni. In effetti non so se sia merito di Toti ma oggi abbiamo ricevuto dal sito un po’ più ordini del solito per quanto riguarda il braccialetto”.