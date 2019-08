"Romeo e Giulietta, un amore saltimbanco" chiude stasera il Festival 'Taggia in Teatro'

E' il giorno di Romeo e Giulietta, un amore saltimbanco al Festival Taggia in Teatro, che questa sera (ore 21:30, Anfiteatro del Castello di Taggia) chiude i battenti dell'edizione 2019 dedicata alla fontana del Brakì in piazza Farini e anche alla memoria di Giovanni Choukhadarian.

La versione scanzonata e divertente della storia più amata e raccontata al mondo, proposta da Stivalaccio Teatro / Teatro Stabile del Veneto (soggetto originale e regia di Marco Zoppello) vedrà in scena Anna De Franceschi, Michele Mori e Marco Zoppello, che sono dei veri e propri fuoriclasse della commedia dell'arte, divertenti e talentuosi.

E' il 1574, in una Venezia in subbuglio: una coppia di saltimbanchi viene incaricata di rappresentare la più grande storia d’amore mai scritta: Romeo e Giulietta. Due ore di tempo per prepararsi ad andare in scena, ma soprattutto: dove trovare la Giulietta giusta, casta e pura?