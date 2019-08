Domani sera in scena a Villa Ormond a Sanremo: questa mattina Dario Vergassola intervistato a Radio Onda Ligure 101

Intervista a Dario Vergassola questa mattina a Radio Onda Ligure 101. Il popolare attore e cabarettista spezzino presenterà il suo nuovo spettacolo "Sparla di Me" che sarà in scena a Sanremo domani sera a Villa Ormond come ultimo appuntamento per la stagione 2019 di ‘Un’estate in villa’.

Ma sarà anche un'occasione per parlare della campagna social #seisicuro realizzata dalla Polizia di Stato e che vede Vergassola come testimonial negli spot televisivi in onda sulle emittenti nazionali.

L'intervista andrà in onda alle 12.10 circa nel corso del programma condotto da Maurilio Giordana. Sarà possibile ascoltare la diretta anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando la app della radio dal Google Play Store.