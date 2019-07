Chiusanico: lavori in notturna sulla SS28, senso unico alternato dal 22 luglio al 9 agosto

Anas ha programmato la manutenzione dell’impianto di illuminazione a servizio della galleria ‘Madonna degli Angeli’, lungo la statale 28 “del Colle di Nava” a Chiusanico, in provincia di Imperia.

"In seguito alle indagini sulle installazioni già eseguite a inizio luglio, è stato pianificato l’intervento di ripristino dell’illuminazione. Per consentire l’esecuzione dei lavori, da lunedì 22 luglio e fino al 9 agosto sarà in vigore il senso unico alternato. Per mitigare il più possibile i disagi all’utenza la limitazione sarà attiva nella sola fascia oraria notturna 20:00 – 7:00, esclusi i giorni festivi. Un possibile percorso alternativo è costituito dalla rete viaria comunale e provinciale limitrofa (SP 29)" - ricordano da Anas.

"Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148" - concludono.