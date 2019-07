Triora: dopo il successo delle prime cinque edizioni torna anche quest'anno il 'Memorial Angelo Pavan'

Dopo il successo degli ultimi cinque anni, il Concorso Fotografico Nazionale "Memorial Angelo Pavan" giunge quest'anno alla sesta edizione.

Evento aperto a tutti gli appassionati di fotografia, di qualunque età, è ormai un appuntamento fisso ed un'occasione imperdibile per "far parlare" le foto ed incontrarsi a Triora il giorno della premiazione, che come da consuetudine, diventa un momento di piacevole incontro, accolti dall'ospitalità del famoso e suggestivo borgo delle streghe. Anche quest'anno il binomio vincente Associazione Turistica Pro Triora e Triorando.it ha voluto organizzare un evento di livello nazionale, che continua a profumare di passione e di amatorialità. La ricetta magica che in questi anni ha portato ad esporre foto sempre di alto livello, ma che allo stesso tempo rappresenta un momento di piacevole convivialità. Proprio per questo motivo l'edizione del 2019 coinciderà con la Giornata Uif del Fotoamatore.

Con il patrocinio ed il contributo del Comune di Triora, il patrocinio della Uif (Unione Italiana Fotoamatori) e per il primo anno il patrocinio dell'Unione dei Comuni della Valle Argentina e Armea, la sesta edizione si proporrà con ben 3 sezioni: Tema Libero Colore, Tema Libero Bianco e Nero, e il tema "Panorami e Tradizioni dal Mondo". Non mancherà, come da tradizione, il Contest Facebook che sarà dedicato a tutti gli scatti che verranno realizzati sul territorio della Valle Argentina e della Valle Armea, foto a cui verranno anche dedicati ulteriori premi specifici. Come sempre ampio spazio ai giovani, prevedendo premi per gli Under 18 e la gratuità della quota di partecipazione.

Numerosi e decisamente interessanti i premi messi a disposizione della giuria, che spaziano da buoni acquisto a pernottamenti, da ospitalità presso ristoranti e pizzerie a cesti di prodotti tipici per giungere a targhe e coppe, grazie allo splendido sostegno dei fantastici dodici amici che hanno creduto nell'evento, e che sono: Olio Roi di Badalucco, Foto Video Renata di Roccavione, Antico Ristorante Albergo Santo Spirito di Molini di Triora, Ditta Benza di Sanremo, B&B La Stregatta di Triora, Frantoio Nuvolone di Taggia, Pane di Triora, B&B La Tana delle Volpi di Triora, Ristorante L'Erba Gatta di Triora, la Bottega di Maì di Triora, l'Osteria Pizzeria A l'Avrigu di Verezzo e il Bar Ricicì di Triora.

Ci sarà tempo sino a domenica 22 settembre per poter partecipare, inviando foto e scheda di partecipazione e non mancheranno nel frattempo altre novità ed iniziative che coinvolgeranno tutti i partecipanti il giorno della premiazione.