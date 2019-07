Diano Marina: mercoledì la famosa ballerina Liliana Cosi ospite per Estate Musicale Dianese,

Dopo Beppe Convertini ed Alma Manera, protagonisti dello spettacolo inaugurale dell’ottava edizione, l’Estate Musicale Dianese Festival si appresta ad accogliere un altro ospite d’eccezione. Sul palco di Villa Scarsella domani, mercoledì 17, salirà Liliana Cosi, icona internazionale del balletto, una delle più grandi interpreti di sempre della scena mondiale.



Sarà lei quest’anno a ricevere il Premio Città di Diano Marina, abbinato sin dalla prima edizione all’Emd Festival e già consegnato in precedenza, da Comune e organizzazione (Amici della Musica del Golfo Dianese e Associazione Ritorno all’opera), ad altri fenomenali artisti italiani e stranieri. "Liliana Cosi non ha bisogno di molte presentazioni: è stata a lungo étoile (prima ballerina) della Scala di Milano e si è esibita insieme a ballerini del calibro di Rudolf Nureyev, con tournée che hanno toccato le località e i teatri più prestigiosi del mondo. - ricordano gli organizzatori - Il riconoscimento che anche Diano Marina ha voluto attribuire per una carriera straordinaria. Dal 2001, Liliana Cosi non danza più, ma la sua frenetica attività continua tra congressi, convegni, organizzazione della Scuola, della Compagnia, insegnamento, e anche scrittura".



"I libri che la Cosi ha scritto all’inizio della sua carriera hanno avuto già un grande successo, ma è nell’ultimo libro intitolato “Étoile, la mia vita”, che ha raggiunto la completezza, rivelando non solo la radice della sua anima di artista, ma soprattutto la sua ricca umanità. Doti che non mancherà di fare apprezzare durante il suo intervento a Diano Marina, dove con alcuni filmati farà rivivere alcuni storici momenti della sua carriera".



La serata, che si annuncia molto intensa e spettacolare, si divide in tre momenti: l’esibizione delle scuole di danza New Movanimart e Il Cigno Nero nella prima parte, il balletto da “Il Barbiere di Siviglia a cura della quota Artemis Danza di Parma (con la direzione di Monica Casadei) nella seconda e il gran finale con Liliana Cosi.



"Ingresso a pagamento (12-15 euro gli interi, 5 euro i ridotti), con prevendite su Happyticket.it, e presso Sagittario Tours Imperia, Casa Disco Alassio e Gianna Viaggi San Bartolomeo al mare, inoltre tutte le mattina presso la sede di via Cavour a Diano Marina. - ricordano - Inoltre, la serata di mercoledì 17 propone a Diano Marina anche un nuovo appuntamento con la rassegna Diano sottoMarina, foto e video del nostro mare, a cura della Asd Informare. “Le foreste animali del ponente ligure” è il titolo e si parlerà dell’ambiente profondo del coralligeno che caratterizza la “piana” del Golfo Dianese. Infine, sempre domani sera, unico appuntamento della settimana sul Molo delle Tartarughe domani sera (ore 21.30) con Gianni Rossi e il suo Balliamoci l’estate, show di musica ed animazione per un pubblico di tutte le età".