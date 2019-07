Imperia: grande successo domenica scorsa per il concerto dei 'Cantores Bormani' nel 40° compleanno (Foto)

Domenica scorsa, all’Oratorio di San Pietro prima ed in piazza Pagliari poi, si è svolto il concerto per festeggiare il 40esimo compleanno del Coro Cantores Bormani. Un foltissimo pubblico ha letteralmente invaso l'Oratorio per ascoltare la magistrale esecuzione dei Cantores Bormani diretti da Graziella Marengo a cui si e poi aggiunta l’ottima ‘OpenOrchestra’ diretta da Marco Reghezza.

Al termine delle applauditissime esecuzioni il pubblico è stato accompagnato per una passeggiata tra i palazzi storici del Parasio dal corteo del comitato di ‘Sotto Tina’, per l’occasione in raffinati abiti rinascimentali. Al termine della passeggiata durante la quale sono stati letti passi di cronache di epoche lontane, il pubblico si è radunato in piazza Pagliari dove al termine della gradita ed apprezzata esibizione dei figuranti di ‘Sotto Tina’, il coro ha concluso la serata proponendo brani polifonici profani rinascimentali terminando con ‘Veggiu Paraxiu’, composta dal corista Angelo Sampietro, aggiungendo un tocco di affascinante nostalgia. E per finire un bische ha coinvolti ex coristi ed ex direttori presenti.