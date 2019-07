Festa della Musica a Taggia: tutto pronto per sabato. Per la terza edizione 9 punti di musica live con i locali

Sabato 13 luglio tornerà a Taggia l'appuntamento con la Festa della Musica. Si tratta della terza edizione dell'appuntamento che coinvolge i locali tabiesi che offriranno musica live in giro nel centro a partire dalle 19. Saranno ben nove i punti dove poter ascoltare la musica.



Anche per questa edizione sono numerosi i gruppi che si esibiranno:



Bar Blender - Cerchi di Gesso - Piazza Farini

Bar Sapori in corso - I D-Sparsi - via Mazzini

Bar Smile - Bruti e Boi - via Lungo Argentina

Bar Torre e Bar Florida - Double Trouble - piazza Eroi Taggesi

Bar Novecento - tutto il mondo è musica Ramazan Rrapushi e Soni Modena Egly dj - Viale Mazzini

Bar Sport e Bar Castelin - Borderline e Good time bros - Via Roma

Bar Frascati, Bar Globo e Bar Dell’Angolo - FlashBack - Piazza IV Novembre

Bar Cafe’ Du Pantan - Giorgia Voice - Piazza Cavour

U Furnu - dj Coach e Mr Pink - via Soleri.



Musica ma anche cibo. Durante la serata i locali coinvolti nella Festa della Musica proporranno un menù ricco e variegato. Quest'anno oltre alla produzione della tradizione con piatti tipici ci saranno anche numerose proposte di cucina da Paesi stranieri. Gli assessori Barbara Dumarte (Turismo) e Chiara Cerri (Attività Produttive) hanno espresso viva soddisfazione per l'alto livello d'offerta raggiunto per questa terza edizione dell'atteso evento estivo.