Sanremo: il Comune vuole dare in concessione Villa Angerer per 9 anni, il canone base è di 50 mila euro all’anno

Il Comune vuole affidare la gestione di Villa Angerer, uno dei prestigiosi beni immobili di proprietà pubblica e che necessitano di qualcuno che lo mantenga e lo renda fruibile al pubblico. Come prevede la procedura burocratica, Palazzo Bellevue ha dato il via alla manifestazione di interesse per verificare, come dice il nome, se ci fosse qualcuno interessato alla gestione della villa.

Il Comune vuole affidare la gestione della villa con una concessione di 9 anni, la base del cannone per l’offerta è di 50 mila euro all’anno oltre alle spese per le utenze, la tassa sui rifiuti, la manutenzione ordinaria e straordinaria e ogni evento di adeguamento del locale.

Stando al documento del Comune, Villa Angerer potrà avere destinazione culturale come sede di associazioni, sede enti, sede universitaria e simili. Il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato alle 13 di lunedì 15 luglio.