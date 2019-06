Acconciature da sposa: come scegliere la più adatta?

La sposa, per avere un look perfetto il giorno delle nozze, deve curare ogni minimo dettaglio. Oltre all'abito, agli accessori ed al bouquet, deve prestare attenzione anche all'acconciatura. In generale, per evitare problemi, è meglio prendersi per tempo ed effettuare diverse prove prima del grande giorno. Di fatto, è fondamentale individuare un parrucchiere esperto in acconciature e pettinature sposa per matrimonio .

Infatti, professionisti del capello ce ne sono tanti, ma non tutti sono specializzati in questo particolare settore. Ma come si fa a capire se l'hair stylist scelto è quello giusto? Solitamente, si crea un feeling immediato. Tuttavia, i parrucchieri migliori sono quelli che tengono conto delle richieste delle spose e che dimostrano di conoscere le tendenze del momento, ma anche quelle passate. Può capitare, infatti, che le amanti del vintage richiedano di acconciare i capelli in maniera retrò.

Per facilitare i preparativi il giorno delle nozze, può essere utile cercare un parrucchiere che sia anche truccatore. Del resto, ciò permette anche di ottenere una sintonia perfetta tra pettinatura e makeup. Infine, il giorno del matrimonio, è meglio non andare in salone, ma richiedere al proprio parrucchiere di fiducia di venire a casa a realizzare il parrucco e, se possibile anche il trucco.

Alcuni consigli pratici per non sbagliare

Per realizzare un'acconciatura adeguata per il giorno delle nozze, è importante affidarsi ad un professionista. Tuttavia, in generale, è bene tenere in considerazione anche la fisionomia del volto. Infatti, vi sono persone che stanno bene con i raccolti, altre con i capelli sciolti e così via. Normalmente, il viso ovale si presta un po' a qualunque tipo di pettinatura, mentre bisogna fare maggiore attenzione in caso di lineamenti allungati e decisi.

Tuttavia, è sempre molto importante rimanere fedeli alla propria personalità, in quanto il giorno delle nozze è importante sentirsi belle ed a proprio agio con il look scelto. Ovviamente, poi, è fondamentale tener conto dell'abito scelto, in modo che la pettinatura si intoni perfettamente e che si crei una certa armonia. Inoltre, è necessario mostrare in anticipo all'hair stylist eventuali coroncine, copricapi o fermagli da inserire, in modo da ottenere un effetto d'insieme estremamente curato.

Altri elementi da considerare per una pettinatura da sposa perfetta

Avere una pettinatura perfetta il giorno delle nozze è il sogno di tutte le spose. Tuttavia, per riuscire al meglio in tale impresa, è importante anche tenere conto di altri aspetti fondamentali, oltre a quelli sopra elencati. Di fatto, rilevante è anche la location. Tale fatto può sembrare strano, ma in realtà è davvero determinate. A volte, infatti, è possibile attuare degli eleganti richiami con le decorazioni scelte per l'occasione.

Tuttavia, bisogna considerare anche il periodo in cui ci si sposa ed anche la temperatura prevista. D'estate, infatti, per evitare complicazioni, come l'eccessivo sudore, spesso, i capelli vengono raccolti ed il collo viene lasciato libero. Infine, ecco un ultimo consiglio: dato che la scelta dell'acconciatura è molto importante, può essere utile, durante le prove, scattare alcune fotografie, così da valutare con calma il look da angolazioni differenti.