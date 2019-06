Fine settimana di metà giugno nella Riviera di Ponente: ecco gli appuntamenti da non perdere

Dall’arte del muretto a secco alla storia dell’olio ligure attraverso percorsi di degustazione, itinerari tra gli oliveti, visite in azienda e corsi di cucina: questo weekend si aprono le porte delle aziende olivicole da levante a ponente per permettere a turisti, e non solo, di scoprire l’affascinante mondo dell’olio DOP Riviera Ligure, eccellenza che viene prodotta su più di 2500 ettari di terreno. È quanto riporta Coldiretti Liguria per annunciare l’iniziativa Oliveti Aperti, organizzata dal Consorzio di tutela dell’Olio DOP Riviera Ligure, con la collaborazione della Fondazione Qualivita e il supporto della Regione Liguria.

Un viaggio fuori dai tradizionali itinerari turistici, accompagnato da Patrizio Roversi, ‘Turista per Olio’ alla scoperta del mondo rurale e dell’enogastronomia tipica della Riviera Ligure fatto di oliveti, frantoi, aziende agricole, agriturismi e di panorami mozzafiato chiusi tra le colline e i pendii a picco sul mare. 32 aziende produttrici del Consorzio di Tutela dell’Olio DOP Riviera Ligure attendono i partecipanti il 15 e 16 giugno per un’esperienza guidata con molte attività in programma. Per conoscere i dettagli dell’iniziativa cliccare QUI & QUI.

Altro appuntamento da non perdere è la 39a edizione della ‘Festa di San Giovanni’ in programma ad Imperia, sul molto corto accanto alla ruota panoramica, fino al 25 giugno. Per l'edizione 2019 le novità sono davvero molte. Oltre al cambio di location, quest'anno cambiano anche gli orari delle cucine: l'apertura al pubblico per assaggiare la cucina di Ineja Food non sarà più alle 19.30 bensì alle 19.00. In questo modo tutte le famiglie con bambini avranno modo di spostarsi in un orario idoneo verso piazza De Amicis: sarà proprio questa infatti la nuova location dedicata ai più piccoli, con gli spettacoli di Fortunello e Marbella e dei loro amici artisti. Anche quest'anno Ineja porrà particolare attenzione ai momenti culturali con spettacoli adatti a tutto il pubblico. Per maggiori informazioni sul programma giorno per giorno cliccare QUI.



Per chi invece vuole provare un’esperienza più rilassante e ‘spirituale’ può partecipare sabato e domenica a ‘Yogaland’, secondo festival internazionale targato Odaka Yoga® ospitato nella città delle palme. Due giorni di lezioni gratuite per avvicinarsi allo spirito Odaka Yoga, accompagnati dal fluire delle onde del mare. Lo stile fluido di Odaka si immerge nuovamente nel suo primario elemento acqua, è uno stile di yoga contemporaneo nel rispetto profondo della tradizione. Questi i luoghi coinvolti: Giardini Löwe, per tutti i praticanti, neofiti e non; Chiosco della musica, dedicato a bambini e over 70; Spiaggia, DJ set sabato 15, alla sera. Il programma si svilupperà nell’arco di due giorni, dalle 10.00 alle 19.00 con pratiche yoga dedicate agli sport acquatici, ma non solo: yoga per surfisti, per kite surf, per la corsa, per arrampicata e molto altro ancora. Il programma QUI.

Inoltre oggi, sabato 15 giugno, è prevista l’apertura a Sanremo di ‘The Mall Luxury Outlets’. Si tratta di un luogo che permette ai visitatori di vivere un’esperienza esclusiva di moda, accoglienza ed eleganza. Un viaggio indimenticabile nel mondo del fashion per approfittare di offerte speciali senza rinunciare alla massima qualità. La selezione dei marchi, tutti di alta Moda, comprende Balenciaga, Dolce&Gabbana, Ermenegildo Zegna, Etro, GCDS, Giorgio Armani, Gucci, Karl Lagerfeld, Loro Piana, MSGM, Poltrona Frau, Santoni, Versace oltre ad un negozio multibrand di lusso con prodotti di Roberto Cavalli, Missoni, John Richmond, Brioni, Corneliani, Ermanno by Ermanno Scervino e Red Valentino. Per i più piccoli, invece, lo store di Kids Around ospita le collezioni di Givenchy Kids, Chloé Kids, Little Marc Jacobs, Karl Lagerfeld Kids e Boss Kidswear. Insomma, un’esperienza da non lasciarsi scappare (più info a questo link).

Sport & Passeggiate

Nella Riviera di ponente iniziano anche le manifestazioni sportive estive che hanno come sfondo il mare, la spiaggia e il cielo come ad esempio il 15° Festival Internazionale di Beach Volley. Il torneo, che si articola in due giorni ed è aperto a 32 coppie, si svolge ai Bagni Italia-Lido-Morgana di Sanremo su ben 4 campi di cui 3 fissi ed uno centrale montato per l'occasione. Le gare incominceranno oggi, sabato 15 giugno, con la finale prevista per le 18 di domenica.

A Diano Marina invece è in corso il Torneo nazionale di tennis maschile e femminile limitato 3.3 organizzato dal V.I.P. Tennis Club Diano Marina. L’evento è ospitato fino al 21 giugno presso i campi in Località Prato Fiorito.

Spostandoci a Taggia, l’appuntamento con lo sport è per il 2° Torneo Canestrello. Si tratta di competizione giovanile di basket Under 13, in programma fino a domani. Non mancheranno manifestazioni collaterali come la sfilata (sabato) dalla Palestra Ruffini all'Anfiteatro del Castello animata dalle squadre partecipanti al torneo accompagnate dagli allenatori, dai genitori e dai simpatizzanti, insieme ai musicanti (tamburi) e ai figuranti in abiti medievali.



Sempre a Taggia domenica saranno le Fiat 500 ad animare il cuore della cittadina: un centinaio di vetture si raduneranno già dalle 8.00 presso l’Ex mercato coperto per poi dare il via alla tradizionale gita con il cinquino.

Domenica mattina spazio ai piccolissimi con la Baby Maratona - 7° Memorial ‘Lino Bottini’ in programma a Sanremo, presso la Pista di atletica a Pian di Poma. Il ritrovo dell'evento, rivolto ai piccoli atleti nati negli anni dal 2008 al 2016, è fissato alle ore 9.00. Terminata la Baby Maratona, saranno i genitori ad essere coinvolti con la ‘17a Maratonina delle Mamme’ e con la 19a ‘Maratonina dei Papà’ (info 338 6592058).

A Badalucco, presso la palestra comunale, è in programma uno Stage Misto di Arti Marziali organizzato dal MB Team Kickboxing di Badalucco (Kickboxing), KNIFE Martial Arts Academy di Taggia (Kali Filippino – Panantukan) e Daruma Brazilian Jiu Jitsu di Sanremo. L’evento, che si terrà dalle ore 9.30 alle 13.30, è a partecipazione gratuita.

Alle 18.00 di domenica, l’appuntamento è ad Imperia con un Trekking Letterario al Chiaro di Luna da Borgo Foce a Torrazza “per una camminata al bacio”. Si tratta di una passeggiata molto suggestiva accompagnati da Barbara Campanini, guida ambientale escursionistica, con l'intervento di Alessandro Barbaglia. La partenza è fissata dal Borgo Foce (più info).

A Bordighera torna la Marcia ecologica ‘Andandu’. In tutto 12 Km: partendo da Sasso alle ore 9.00 il percorso si allunga fino Seborga collegandosi a Montenero tra sentieri che conducono nei punti più suggestivi e panoramici della zona (info 328 3273672)



Musica & Presentazione libri

Per la rassegna ‘Musica a Santa Tecla’ a Sanremo, l’appuntamento è per sabato al Forte di Santa Tecla (ore 19) con il Gran Concerto di chiusura a cura di Angela Papale, soprano, e Fabio Marra, pianoforte.

Il Teatro dell'Attrito di Imperia ospita, alle ore 21.15, lo spettacolo musicale ‘Loop Jazz’ con Maurizio Di Tozzi, sax e tenore, Alberto Miccichè, basso e Lorenzo Herrnhut Girola, guitar (info e prenotazioni al 320 2127561).

‘Benvenuta Estate’ è invece il titolo della serata danzante a ‘La Piccola’, via Cavalieri di Malta ad Ospedaletti, con protagonista il gruppo musicale I Filarmonici Ballet di Ventimiglia.

Per l’ultimo appuntamento 2019 degli ‘Itinerari dei Letteratura’, si terrà la presentazione dell’ultimo lavoro di Giacomo Revelli ‘La lingua della terra’ accompagnata da una degustazione di prodotti del territorio. L’evento è in programma a San Biagio della Cima, a partire dalle ore 17, presso il Centro Polivalente ‘Le Rose’.

A Villa Faraldi, presso il Centro Culturale Fritz Roed alle ore 21.00, l'alpinista imperiese/crissolese Stefano Sciandra, socio del club 4000, presenta le sue esperienze sulle montagne più alte delle Alpi.



Per conoscere i dettagli degli eventi descritti e visionare altri appuntamenti consultare l'Agenda Manifestazioni QUI.