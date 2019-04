Non sai cosa cucinare a Pasqua? Ecco una ricetta della tradizione presa dal ricettario di pasta Fresca Morena della provincia di Imperia

Tra i piatti delle feste per eccellenza, ci sono sicuramente le lasagne al forno e se per Pasqua non avevi idee, ecco una ricetta della tradizione che ti farà fare bella figura. Un buon piatto di lasagne con pasta fresca, adeguatamente condito è un’arte raffinata e non stupisce che questo cibo sia diventato nel corso degli anni l'emblema della nostra tradizione culinaria per eccellenza. Impastando semplicemente farina, acqua, sale e uova si da vita a un vero e proprio capolavoro. E non si tratta soltanto di una questione di buona riuscita dell’impasto: ciò che è fatto artigianalmente conferisce tutt’altro valore alla preparazione. Il Pastificio Pasta Fresca Morena ha fatto di quest'arte una tradizione familiare. La cucina è grande fonte di ispirazione per tutti e in Pasta Fresca Morena lavorano per aiutarti a ideare e realizzare al meglio le tue creazioni. Le varianti sono tante e il Pastificio Pasta Fresca Morena te ne propone una per festeggiare la Pasqua, con verdure colorate di stagione, un tocco di gusto che dona al piatto fragranza e carattere deciso.

Lasagne Vegetariane

Ingredienti per quattro persone:

3 cipollotti freschi, 1 spicchio di aglio, 160 grammi di broccoli, 2 patate di grandezza media, 1 carota, 200 g di funghi, 1 melanzana, 250 g di lasagne fresche di sfoglia sottile, 1/2 bicchiere di olio extravergine di oliva, 1/2 peperone rosso, 200 g di pomodori pachino, 1 costa di sedano, q.b. pepe e sale, 1 zucchina, 1/2 porro, 70 g di farina, 1 pizzico di noce moscata grattugiata, 70 g di burro, 1 litro di latte, 200 g di parmigiano grattugiato.

Preparazione

Dopo aver lavato e asciugato le verdure, tagliamo a bastoncini, o a fette, le patate, i peperoni, le melanzane, il sedano, le zucchine, i funghi e le carote. Schiacciamo lo spicchio di aglio, dopo averlo sbucciato, e lo mettiamo a imbiondire in padella con due o tre cucchiai di olio: quindi uniamo le zucchine e i funghi, che andranno lasciati a rosolare con la fiamma media per qualche minuto. Quando le zucchine e i funghi sono cotti, ma piuttosto al dente, aggiustiamo di sale e spegniamo il fuoco. In un altro tegame abbastanza grande versiamo tre cucchiai di olio, e facciamo appassire il porro e i cipollotti precedentemente tritati. Dopo una decina di minuti uniamo la carota, il sedano, le patate, le melanzane, i broccoli e il peperone. Se necessario, i broccoli possono essere scottati per qualche minuto in acqua salata bollente. Le verdure nel tegame vanno cotte a fuoco lento, eventualmente un cucchiaio di brodo vegetale o acqua bollente nel caso in cui risultino troppo asciutte. Quando la cottura e' circa a meta' , aggiungiamo anche le zucchine e i funghi, quindi, per ultimi, i pomodorini tagliati a cubetti. Lasciamo andare per qualche minuto, poi spegniamo e di dedichiamo alla besciamella: uniamo latte, burro, farina e noce moscata, e portiamo il tutto a cottura mescolando continuamente, fino a creare un composto liquido ma cremoso. Le lasagne sono quasi pronte: in una pirofila dalla forma rettangolare, versiamo un filo di olio e qualche cucchiaio di besciamella appoggiamo le lasagne, le ricopriamo con la besciamella, le verdure e il parmigiano. Questa operazione va effettuata fino a esaurimento degli ingredienti. A questo punto, non rimane che infornare le lasagne, per un'ora a 180°. Una volta terminata la cottura e tirate fuori dal forno, le lasagne vanno lasciate raffreddare per qualche minuto. Quindi si possono servire, eventualmente spolverate con qualche cucchiaiata di parmigiano.

Se desideri conoscere altre ricette ti invitiamo a sfogliare il seguente ricettario.

