Capodanno di successo a Sanremo: Biancheri "Serata eccezionale ma abbiamo avuto un super dicembre"

“Capodanno eccezionale come numeri, come partecipazione, come atmosfera di festa diffusa ovunque. Credo sia stato il giusto coronamento di un mese dicembre in cui abbiamo proposto un’offerta di alto livello”.

E’ questo il commento del Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, al Capodanno di Sanremo, esteso anche alle molte manifestazioni del mese di dicembre, che hanno regalato soddisfazioni in tema di presenze sul territorio, culminate con la notte di San Silvestro, particolarmente apprezzata dagli operatori del settore. “Siamo partiti a inizio dicembre con l’accensione dell’albero e degli altri elementi d’arredo in Piazza Borea d’Olmo – prosegue Biancheri - ed è stato un evento fortemente apprezzato dai residenti con i video dell’inaugurazione hanno fatto registrare un boom di visualizzazioni in rete, divenendo essi stessi una clip promozionale per le vacanze di Natale a Sanremo. Un ottimo lavoro, grazie alla sinergia con il Casinò, è stato fatto anche sulle luminarie”.

‘Sanremo Giovani’, che per questo suo numero zero per essere stato spalmato in una settimana, non ha portato grandi riscontri in tema di ascolti, ma potrebbe davvero diventare importante in chiave turistica nei prossimi anni, quasi come un ‘secondo Festival’: “Il successo di ‘Sanremo Giovani’, preceduto da una grande edizione di Area Sanremo, ha consolidato ulteriormente i rapporti con la Rai, in continua crescita in questi anni, ha permesso di allungare le festività natalizie in termini di arrivi in città, ha dato grande risalto mediatico a Sanremo con due nuove serate in diretta televisiva e le clip promozionali della città viste da milioni di spettatori. Un format, quello di ‘Sanremo Giovani’, su cui ci sarà da lavorare in futuro, e di questo ne ho parlato a lungo con Claudio Baglioni ed i dirigenti Rai, perché ritengo possa avere importanti margini di crescita”.

Biancheri ha anche evidenziato le piccole ma importanti manifestazioni del mese di dicembre: “Abbiamo lavorato a fondo anche nella cura dei dettagli per offrire a residenti e turisti una ricca programmazione e per rilanciare l’atmosfera di festa. Non c’è stato un fine settimana senza musica per le strade, coi concerti dei ragazzi di Area Sanremo e gli spettacoli nelle vie del centro che sono stati molto apprezzati. Ringrazio tutti gli uffici comunali per l’ottimo lavoro”.

Il Capodanno è stato apprezzato da commercianti ed albergatori ed il Sindaco è rimasto entusiasta della massiccia presenza al concerto in Pian di Nave e di turisti e residenti, riversati nelle strade per festeggiare l’arrivo del nuovo anno: “Quest’ultima settimana a cavallo di Capodanno è stata la perfetta conclusione del mese di dicembre, un grande successo. Sanremo era veramente invasa di turisti e abbiamo riscontri importanti per tutte le categorie di attività produttive. La scelta dei ‘The Kolors’ è stata vincente: oltre al pienone incredibile a Pian di Nave la notte di Capodanno, la presenza della giovane band ha contribuito a portare in città fin dai giorni precedenti tanti giovani e giovanissimi. Molto contento anche per l’ottima performance della Casa da Gioco a Capodanno e per il sold out della nostra Orchestra Sinfonica al concerto del primo gennaio”.

Ma dopo questo entusiasmante dicembre per Sanremo è solo l’inizio ed il Sindaco è già proiettato sui prossimi appuntamenti: “Si parte con il Festival tra appena un mese, con l’auspicio di ripetere i successi degli ultimi quatto anni. Poi avremo Sanremoinfiore, Milano-Sanremo, Rally di Sanremo, Sanremo Young e molto altro ancora, in una lunga programmazione di altissimo profilo che ci porterà fino alle porte dell’estate”.