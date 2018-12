Elezioni: Piana difende la Lega ed analizza lo scenario politico, "A Ventimiglia si lavora e su Sanremo non dovremo rincorrere"

Le accuse lanciate alla Lega, dall’ex attivista Giulio Ambrosini (LEGGI LA NOTIZIA QUI) sono state uno spunto di partenza per una replica di Alessandro Piana, commissario provinciale della Lega che ha analizzato anche gli scenari futuri in vista delle elezioni su Sanremo e Ventimiglia.



Partiamo da Giulio Ambrosini, ex responsabile provinciale del partito del carroccio e volto storico della Lega. Come commenta le sue affermazioni? “Avevamo già presentato un provvedimento di espulsione nei suoi confronti e di altri militanti che avevano un atteggiamento polemico ed in contrasto con la linea, non del sottoscritto ma regionale e nazionale. - commenta amaramente Piana - Prima avevamo attuato il declassamento e poi non se ne poteva più anche per le posizioni forti prese sui social network o sui media, lontane dal partito. Preferiscono fare i nostalgici ad una Lega nazionale”.



Già, perchè la Lega è al centro della scena politica nazionale con percentuali superiori al 30%, una bella responsabilità anche sul fronte provinciale dove nella riviera dei fiori si trova a dover giocare due partite fondamentali: Sanremo e Ventimiglia. “Stiamo facendo una lista fortissima su Sanremo. - preannuncia Piana - Tommasini è il candidato vincente e noi cercheremo di apportare il maggior numero di voti ed i risultati ci daranno ragione nonostante le ‘gufate’ di Ambrosini. Rispetto anche a quanto accaduto ad Imperia dove fino a 2 mesi prima lui non aveva fatto nulla per poi andare nella direzione opposta”.



La sconfitta di Luca Lanteri su Imperia e la vittoria di Claudio Scajola lo scorso giugno hanno lasciato una bella cicatrice sul centrodestra unito. “Imperia lo considero un unicum. Scajola è un amministratore forte ed un anno prima aveva chiuso due liste e poi subito dopo la terza. - analizza Piana - Ha fatto uno slancio e si è portato avanti. Su Sanremo si è partiti un anno prima per evitare la fuga in avanti. Scajola ha vinto con componenti civiche ed ex attivisti riconducibili ai partiti del centrodestra”.



Allora qualche problema in questa alleanza c’è. Quindi Ha ancora senso puntare a quel modello? “E’ normale che ci sia dibattito. C’è all’interno dei partiti ed anche tra gli alleati ma l’intenzione è di andare avanti. Ci saranno dei distinguo con quelle persone che usciranno e andranno in quelle che considero delle liste civetta” - riflette il commissario provinciale della Lega.



C’è un rischio che i voti degli ex del centrodestra pesino contro di voi e quindi quanto visto su Imperia si ripresenti su Sanremo? “Ci sono fuoriusciti dai partiti che faranno altre scelte. Non metto becco in casa d’altri. Credo che a Sanremo non saranno determinanti”.



Ci sono anche alcuni sindaci riconducibili al centrodestra che sembrerebbero appoggiare candidati lontani dai partiti di appartenenza, come abbiamo visto recentemente in una cena politica su Sanremo. “Oggi se si chiarisce subito si evitano sequele. Può essere una cosa momentanea. Invece, l’incomprensione se non chiarita può sfociare in qualcosa di più grave”.



E su Ventimiglia come vanno i preparativi per le elezioni del prossimo anno? “L’alleanza regge e su Ventimiglia ci saranno sviluppi. - dice il commissario provinciale - Flavio Di Muro ed Andrea Spinosi se ne stanno occupando in modo egregio ed incontrano puntualmente gli alleati. Prima del candidato sindaco si stabilirà il programma perchè senza programma non si va da nessuna parte. Il candidato dovrà essere un sindaco che condivida la linea della Lega”.



C’è chi dice che a livello locale ed in particolare su Sanremo non abbiate avuto sufficienti numeri per presentare un vostro candidato. “Sappiamo tutti che la provincia di Imperia è una provincia (mosca) bianca ma i numeri ci vedono nettamente in vantaggio in tutto il resto d’Italia. Tommasini viene da una scelta civica. Non abbiamo puntato i piedi, abbiamo tenuto conto di una volontà cittadina e ci siamo allineati. Sergio Tommasini ha un profilo di tutto rispetto e ci è sembrato la scelta vincente. Non ci siamo appiattiti su una decisione altrui ma l’abbiamo condivisa. Mi baso sui numeri e sulla gente. Come Lega stiamo facendo una lista competitiva e forte, così come gli altri alleati e lo stesso Tommasini con una lista che sarà civica. Abbiamo evitato fughe in avanti e a Sanremo non dovremo rincorrere” - conclude Piana.