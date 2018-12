Natale, fare regali risparmiando?

Ventis è un portale specializzato nelle flash sales. Con questo termine, si indicano quei negozi online dove i prodotti sono messi in vendita solo per un determinato periodo di tempo ad un prezzo davvero concorrenziale. In alcuni periodi, è possibile trovare prodotti di marchi come Artemide, Armani o Ca’ del Bosco, con sconto che arrivano anche al 40 o al 50%.



Cosa offre Ventis?



Il catalogo di prodotti presenti sul catalogo di Ventis, sono suddivisi in diverse categorie, che sono moda, enogastronomia, casa, city e hotel. Come è facile comprendere, la suddivisione delle categorie comprende sia prodotti fisici che offerte di servizi e soggiorno in hotel. In pochi click, ogni persona è in grado di trovare un regalo ideale per Natale, e perché no trovare anche qualche cosa per sé stessi.



La sezione degli Hotel ad esempio, aggiunta da poco tempo, racchiude una selezione di hotel e strutture ricettive che offrono la possibilità di soggiornare con sconti che vanno dal 10%. In alcuni casi, in particolare se si ha colpo d’occhio nel cercare le offerte, si possono trovare soggiorni di due notti con sconti superiori al 30%; ideali per un week end romantico o una fuga dalla monotonia di tutti i giorni.



Se non si è sicuri sulla località dove regalare una vacanza, grazie alla sezione City si possono regalare servizi di vario genere o sconti presso ristoranti convenzionati.

Ventis Card



Per chi ama fare shopping su Ventis, è possibile richiedere la Ventis Card. Questa carta MasterCard, offre ottimi vantaggi alle persone che si ritrovano a farep iù acquisti dal catalogo online di Ventis. Tra i vantaggi, il Welcome Voucher da 60€ e la possibilità di usufruire di spedizioni gratuite (per ordini inferiori ai 5 Kg) e un Cashback del 5% ogni fine mese. Vantaggi, che Ventis è contenta di riservare ai propri affezionati clienti.



Welcome bonus



Oltre a fornire ai propri clienti la possibilità di ottenere un ottimo risparmio, alle persone che si registrano viene offerte un Welcome bonus da 5€. Bonus, che si può utilizzare fin dal primo acquisto. Un ulteriore risparmio, che si aggiunge ai già ottimi prezzi presenti sul catalogo online a disposizione di tutti gli utenti.



Come è facile comprendere, le caratteristiche di Ventis permettono nel periodo di Natale di fare dei regali di ottimo gusto, ma anche di risparmiare sul prezzo finale dell’acquisto.