Basket, Divisione Regionale 1: il Bvc Sanremo E.On. cade anche a Rivarolo, Sandel guarda alla crescita dei giovani

Rivarolo – Bvc Sanremo E.On. 92-55 (27-17, 24-7, 15-16, 26-15)

Rivarolo: Villa 3, La Marca 6, Penna 9, Rouimi Amhed 6, Moriconi 2, Puzone 25, Gandolfo 8, Fratia 5, Pittaluga 5, Bajardo 11, Gureshidze, Mongelli 12.

Bvc Sanremo E.On.: Dinsthuler 11, Ferrandini 8, Campanale 5, Deda 11, Lupi, Tacconi Daniele 5, Tacconi Davide 15. Allenatore: Simone Sandel.

Seconda trasferta stagionale e seconda sconfitta per il Bvc Sanremo E.On., che nella terza giornata del campionato di Divisione Regionale 1 deve arrendersi sul parquet del Rivarolo, vittorioso con il punteggio di 92-55. Una partita in salita per la formazione matuziana, arrivata all'appuntamento genovese priva degli indisponibili Vallefuoco e Colombo e chiamata ad affrontare un avversario forte, organizzato e capace di imporre fin dalle prime battute il proprio ritmo di gioco. Il divario finale racconta le difficoltà incontrate dai sanremesi nel corso della gara, contro una squadra che ha saputo sfruttare le proprie qualità e mettere in evidenza la maggiore esperienza a questi livelli.

L'incontro si è indirizzato soprattutto nel secondo quarto, quando il Rivarolo ha scavato un solco importante, passando dal 27-17 della prima frazione al 51-24 dell'intervallo lungo. Un parziale di 24-7 che ha complicato ulteriormente i piani del Bvc, costretto a inseguire con un margine ormai considerevole. Nel terzo periodo i matuziani hanno provato a reagire, riuscendo a chiudere la frazione sul 15-16 e mostrando segnali di maggiore equilibrio. Nell'ultimo quarto, tuttavia, i padroni di casa hanno ripreso in mano la partita, imponendosi per 26-15 e fissando il risultato finale sul 92-55.

Nonostante il passivo, il tecnico sanremese Simone Sandel invita a guardare anche agli aspetti positivi della prestazione, soffermandosi in particolare sul percorso di crescita dei giocatori più giovani, chiamati a misurarsi con un campionato impegnativo. "È stata una partita intensa sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista tattico. I nostri giocatori più giovani non sono abituati a questo livello, ma stanno crescendo, acquisendo esperienza. Questa è la strada da percorrere", ha commentato l'allenatore del Bvc Sanremo E.On.

Un messaggio che guarda oltre il risultato immediato e sottolinea l'importanza di affrontare avversari di questo livello per maturare esperienza e consolidare il lavoro svolto durante gli allenamenti. Per il Bvc sarà necessario ripartire dagli spunti emersi nella gara di Rivarolo, lavorando sulle difficoltà incontrate e cercando maggiore continuità nell'arco dei quaranta minuti. La stagione è ancora nelle sue fasi iniziali e la crescita del gruppo, soprattutto dei più giovani, rappresenta uno degli obiettivi fondamentali del percorso della squadra matuziana.

A livello individuale, Davide Tacconi è stato il miglior realizzatore del Bvc con 15 punti, seguito da Dinsthuler e Deda, entrambi a quota 11. Ferrandini ha contribuito con 8 punti, mentre Campanale e Tacconi Daniele hanno chiuso rispettivamente con 5 punti. Sul fronte del Rivarolo, prestazione offensiva di rilievo per Puzone, autore di 25 punti, con Mongelli a 12 e Bajardo a 11. Per il Bvc Sanremo E.On. l'attenzione si sposta ora sul prosieguo del campionato, con l'obiettivo di trasformare le difficoltà di questo avvio in occasioni di crescita e miglioramento.