Sanremo, il Freesby YUP festeggia dieci anni: softball, inclusione e divertimento per le atlete under 12

Sport, inclusione e crescita personale saranno ancora una volta i protagonisti del Freesby YUP, il torneo giovanile di softball che si prepara a celebrare la sua decima edizione. L'appuntamento è fissato per sabato 17 e domenica 18 ottobre sul diamante di Pian di Poma, dove le giovani atlete under 12 si ritroveranno per un fine settimana all'insegna del gioco, della condivisione e del divertimento. Un traguardo significativo per una manifestazione che, nel corso degli anni, ha saputo consolidare la propria identità nel panorama del softball giovanile italiano, mantenendo al centro non soltanto l'aspetto sportivo, ma soprattutto il valore educativo dell'esperienza sul campo. Una filosofia che si riflette anche nella formula scelta dagli organizzatori, pensata per dare a tutte le partecipanti la possibilità di mettersi alla prova e vivere il torneo senza l'assillo del risultato.

La manifestazione conferma infatti la formula senza classifica finale tradizionale, introdotta nella passata edizione per favorire il coinvolgimento di tutte le giocatrici. L'obiettivo è incoraggiare allenatori e società a concedere spazio a ogni atleta, indipendentemente dall'esperienza maturata, evitando che la ricerca della vittoria finisca per limitare le opportunità delle più giovani. Tutte le partecipanti riceveranno una medaglia celebrativa, riconoscimento del contributo offerto alla manifestazione. Tra le novità del 2026 figura anche il passaggio dalla categoria under 13 all'under 12, una scelta mirata a ridurre le differenze fisiche tra le giocatrici e a garantire maggiori occasioni di impiego sul monte di lancio e nei ruoli difensivi anche alle bambine più piccole.

Il trofeo "Defender" premia la crescita e l'inclusione

Il riconoscimento più atteso sarà il trofeo "Defender", conquistato nel 2025 dal Malnate e nuovamente in palio in questa edizione. A determinarne l'assegnazione non saranno le partite vinte, ma un sistema di punteggi basato su cinque criteri che premiano le società maggiormente impegnate nel percorso di crescita tecnica e formativa delle atlete. Saranno assegnati cinque punti alla squadra che consentirà alle giocatrici di sperimentare il maggior numero di posizioni difensive, mentre il lancio affidato a un'atleta under 9 garantirà dieci punti e quello a una under 10 ne porterà cinque. Previsto inoltre un punto per ogni giocatrice di 9 o 10 anni inserita a referto. A completare il sistema di valutazione, un bonus di dieci punti per le squadre che impiegheranno almeno tre bambine in tutti i ruoli del campo, valorizzando così la versatilità e la possibilità di acquisire esperienze diverse.

Quattro squadre e partite con formazioni mescolate

Saranno quattro le formazioni protagoniste sul diamante di Pian di Poma: i campioni uscenti del Malnate, il Milano 46, le esordienti del Langhirano e la selezione del circuito Softballschool. Il programma sportivo sarà arricchito da una particolare iniziativa prevista per la domenica, quando, nelle due gare successive al pranzo, le squadre verranno completamente rimescolate. Le atlete si ritroveranno così a giocare insieme a quelle che, fino a poco prima, erano state le loro avversarie. Un'occasione per sperimentare nuove combinazioni, conoscere compagne provenienti da altre realtà e stringere amicizie, rafforzando il significato di una manifestazione che punta a superare i confini della competizione. Il Freesby YUP vuole infatti offrire alle più giovani un'esperienza completa, nella quale il softball diventa anche uno strumento per imparare a collaborare, rispettarsi e affrontare nuove sfide.

Un weekend di festa per atlete e famiglie

Accanto alle partite, non mancheranno i momenti dedicati alla socialità e al divertimento. Il fine settimana prenderà il via già venerdì al Villaggio dei Fiori, con un comitato di benvenuto animato da mascotte e pupazzi gonfiabili, pensato per accogliere le partecipanti e le loro famiglie. Sabato sera, invece, spazio alla musica e alla condivisione intorno al falò, per un appuntamento che contribuirà a rendere il decennale un'occasione di incontro anche fuori dal campo. Alla conclusione del torneo, oltre al trofeo "Defender", saranno assegnati il premio MVP, destinato alla giocatrice più meritevole, e lo speciale riconoscimento per la "Miglior Creaturina", ideato dagli organizzatori per celebrare l'impegno, la simpatia e la determinazione delle atlete più giovani.

Il primo lancio del decimo Freesby YUP è previsto sabato 17 ottobre alle 10.00, mentre la cerimonia di premiazione si svolgerà domenica 18 ottobre, intorno alle 16.30. Due giornate nelle quali Sanremo tornerà a essere punto di riferimento per il softball giovanile, con una manifestazione che sceglie di mettere al centro le persone prima dei risultati. Perché, al di là delle mazze, dei guantoni e delle battute, il vero obiettivo del torneo resta quello di permettere a ogni bambina di sentirsi parte della squadra, crescere attraverso lo sport e portare a casa un ricordo positivo di questa esperienza.