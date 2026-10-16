Halloween al Molo 8.44: tre appuntamenti per far divertire tutta la famiglia

Halloween si avvicina e Molo 8.44 si prepara a festeggiare con tre appuntamenti dedicati ai bambini e alle famiglie. Un calendario di attività organizzate in collaborazione con Il Giardino dei Sogni, per vivere insieme l'atmosfera della festa più spaventosa dell'anno.

Si comincia sabato 24 ottobre, dalle 15.30 alle 18.00, con Missione Zucca, un laboratorio creativo dedicato ai bambini di tutte le età. I piccoli partecipanti potranno dare libero sfogo alla fantasia realizzando la propria zucca di Halloween, utilizzando materiali, tecniche e decorazioni differenti.

Il programma proseguirà sabato 31 ottobre con Trick or Treat?, il tradizionale appuntamento con il dolcetto o scherzetto tra i negozi di Molo 8.44. Dalle 15.30 saranno presenti una postazione trucca bimbi e giochi di animazione a tema, mentre dalle 16.00/16.15 le animatrici accompagneranno i bambini tra le attività commerciali del centro per raccogliere dolcetti e sorprese.

Gran finale domenica 1° novembre con la Grande Sfilata di Halloween, un appuntamento aperto a bambini e adulti, che potranno partecipare individualmente o in gruppo, anche con tutta la famiglia.

Dalle 15.30 sarà possibile iscriversi alla sfilata, che prenderà il via alle 16.00 su una passerella allestita a tema. Una giuria decreterà la maschera più bella e il gruppo più originale.

Tre occasioni per trascorrere un pomeriggio diverso dal solito, tra creatività, giochi e divertimento, e vivere Molo 8.44 come luogo di incontro e condivisione.

Appuntamento a Molo 8.44, a Vado Ligure, il 24 e 31 ottobre e il 1° novembre.