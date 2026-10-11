Calcio, Under 15, Camporosso travolgente: sette gol sul campo dell’Olimpic 1971

Grande prova del Camporosso Under 15, che conquista una netta vittoria sul campo dell’Olimpic 1971 imponendosi per 7-2 al termine di una gara giocata con grande efficacia soprattutto in fase offensiva.

I ragazzi allenati da Luca Soncin e Carlos Lopez indirizzano l’incontro fin dai primi minuti. Ad aprire le marcature è Catalano all’8’. Tre minuti più tardi Saccani colpisce una traversa, preludio al raddoppio che arriva al 14’, quando Marino serve Imparato, bravo a finalizzare l’azione.

Passano appena due minuti e Imparato va nuovamente a segno, firmando la doppietta personale e portando il Camporosso sul 3-0. Al 22’ arriva anche il poker, questa volta con Saccani, che trova così il gol dopo la traversa colpita in precedenza.

L’Olimpic 1971 prova a riaprire la partita e accorcia le distanze al 39’, andando poi nuovamente a segno al 53’ su calcio di rigore. Il Camporosso, però, non si scompone e riprende rapidamente il controllo della gara.

Al 60’ Di Dato, servito da Siciliano, realizza il quinto gol rossoblù. Lo stesso Siciliano, dopo aver vestito i panni dell’assist-man, al 67’ trova anche la soddisfazione personale mettendo a segno la rete del 6-2.

Un minuto più tardi è ancora Catalano a chiudere definitivamente i conti: dopo una traversa colpita da Siciliano, è il più rapido ad avventarsi sul pallone e a ribadirlo in rete, completando a sua volta la doppietta personale.

Finisce così 7-2 per il Camporosso, che festeggia una convincente prova collettiva e una vittoria ricca di gol nel campionato regionale Under 15. Un risultato che premia la prestazione dei ragazzi di Soncin e Lopez e consente ai rossoblù di guardare con entusiasmo ai prossimi impegni della stagione.