CINEMA: orari, trame e stellette dei film in cartellone oggi, domenica 11 ottobre 2026

In locandina e nelle immagini il film al cinema Centrale di Sanremo



SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- L’ESTRANEA - ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Paolo Strippoli – con Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini, Valeria Bruni Tedeschi – Thriller – “Bari, 1999. Anna e Walter Colonna sembrano incarnare il modello della famiglia perfetta: sono benestanti, hanno due figli e conducono un’esistenza invidiabile. Walter gestisce una prestigiosa sartoria di famiglia frequentata dall’alta borghesia barese; il giovane Tobia promette molto nel calcio, mentre Alice è stata scelta per partecipare a una pubblicità. Anna, moglie e madre apparentemente impeccabile, riversa sulla figlia anche il proprio sogno mai realizzato di diventare attrice. Dietro questa facciata, però, si nascondono inquietudini e fragilità che la donna cerca faticosamente di tenere sotto controllo. Ventisette anni dopo, a Roma, Anna si presenta improvvisamente nell'appartamento della figlia Alice durante una notte di pioggia. Fra madre e figlia esiste ormai una profonda distanza e Anna decide che è arrivato il momento di rompere il silenzio. Il suo racconto torna all'estate del 1999 e alla festa organizzata dalla famiglia Colonna per l'ultimo Ferragosto del millennio. È allora che nella loro vita compare una misteriosa estranea, una donna capace di offrire ad Anna ciò che più desidera attraverso una serie di patti tanto seducenti quanto terribili. Quello che inizialmente sembra poter garantire successo e felicità si trasforma progressivamente in qualcosa di oscuro, e le conseguenze delle scelte compiute da Anna si abbattono sulla sua famiglia. Il passato, rimasto nascosto per oltre vent'anni, torna così a reclamare il proprio prezzo, costringendo madre e figlia a confrontarsi con il significato dell'amore, del sacrificio e con ciò che si può arrivare a fare convincendosi di agire per il bene dei propri figli…”

Voto della critica: ***½

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- HEART OF THE BEAST - NEL PROFONDO SELVAGGIO – ore 17.00 - 19.00 – di David Ayer - con Brad Pitt, J.K. Simmons, Anna Lambe - Azione/Avventura/Drammatico - “Dopo un drammatico incidente aereo, l'ufficiale delle Forze Speciali James Belmont (Brad Pitt) si ritrova disperso nelle terre più remote e inospitali dell'Alaska. Al suo fianco c'è solo Odino, il fedele cane militare con cui ha condiviso missioni estreme e situazioni al limite. Circondati da una natura selvaggia e spietata, tra freddo estremo, predatori e ostacoli imprevedibili, James e Odin dovranno affidarsi l'uno all'altro per sopravvivere. Mentre ogni passo verso la salvezza si trasforma in una sfida, il loro legame verrà messo alla prova come mai prima d'ora...”

Voto della critica: ***

- QUEEN BUDAPEST - ore 21.00 – di János Zsombolyai – con Freddie Mercury, Brian May, John Deacon, Roger Taylor, Spike Edney – Documentario, Musicale – “Il 27 luglio 1986 i Queen si esibiscono al Népstadion di Budapest davanti a oltre 80.000 spettatori, portando uno spettacolare concerto rock oltre la Cortina di ferro. Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon, nel pieno del ‘The Magic Tour’, propongono alcuni dei loro brani più celebri, da ‘Bohemian Rhapsody’ a ‘I Want to Break Free’, ‘A Kind of Magic’ e ‘We Are the Champions’. Alle immagini del concerto si alternano momenti della permanenza della band a Budapest. Un documento musicale e storico di particolare valore, ultima esibizione dal vivo dei Queen al completo con Freddie Mercury ripresa su pellicola, ora restaurata in 4K…”

Voto della critica: ***½

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- VERITY – ore 16.30 - di Michael Showalter - con Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett, Ismael Cruz Cordova, Michael Abbott Jr. - Drammatico, Thriller - “Lowen Ashleigh è una scrittrice di talento ma in difficoltà che riceve da Jeremy Crawford un’inaspettata proposta di lavoro: completare come ghostwriter la fortunata serie di romanzi della moglie Verity, celebre autrice rimasta gravemente debilitata dopo un misterioso incidente. Lowen si trasferisce così nella remota tenuta dei Crawford, dove, mentre esamina i manoscritti della scrittrice, scopre un’autobiografia segreta contenente confessioni inquietanti e sconvolgenti sulla vita di Verity, sul rapporto con il marito e sulle tragedie che hanno segnato la famiglia. Immersa in un’atmosfera sempre più ambigua, Lowen fatica a distinguere la realtà dalla finzione, la manipolazione dall’attrazione e l’opportunità dall’ossessione…”

Voto della critica: **

- MAMMINA - ore 19.15 - 21.15 – di Rob Savage – con Jessica Chastain, Arabella Olivia Clark, Jay Duplass, Dichen Lachman, Arian Moayed, Karen Allen – Horror – “Bela è una bambina che vive con la propria famiglia in una casa segnata da tensioni e difficoltà. La sua quotidianità viene sconvolta quando comincia ad avvertire la presenza di una misteriosa entità che si manifesta all’interno dell’abitazione. La creatura assume le sembianze di sua madre e inizialmente si mostra premurosa e rassicurante, tanto da riuscire a conquistare la fiducia della bambina. Bela la chiama ‘Altra Mamma’, ma quello che sembra quasi un rapporto di amicizia si trasforma progressivamente in qualcosa di molto più inquietante. La presenza cerca infatti di insinuarsi sempre più profondamente nella vita e nella mente della bambina, diventando una minaccia non soltanto per lei ma per l’intera famiglia. Bela si trova così davanti a un incubo particolarmente angosciante: distinguere la vera madre dalla creatura che ne riproduce l’aspetto, la voce e l’apparente dolcezza. Mentre la situazione familiare precipita e l’entità diventa sempre più pericolosa, la bambina deve trovare il modo di resistere a una presenza intenzionata a conquistare definitivamente la sua fiducia e a entrare nella sua vita. Tratto dal romanzo ‘L’altra mamma’ di Josh Malerman, il film trasforma il legame tra madre e figlia in un terreno di paura, giocando sul terrore infantile di non riuscire più a riconoscere le persone che si amano…”

Voto della critica: ***



Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- L’ALBERO DI MOLTO LONTANO - ore 17.00 - 19.15 – di Ben Gregor – con Andrew Garfield, Claire Foy, Rebecca Ferguson, Nicola Coughlan, Jennifer Saunders, Judi Dench – Family, Avventura, Fantasy – “La famiglia Thompson, abituata a una vita dominata dalla tecnologia, si trasferisce in cerca di un nuovo inizio in un vecchio fienile nella campagna inglese, dove non ci sono né Wi-Fi né elettricità. Per i tre figli Joe, Beth e Fran il cambiamento è tutt’altro che entusiasmante, almeno fino a quando la più piccola, esplorando il bosco, risveglia una gigantesca e antichissima quercia. È l’Albero di Molto Lontano, un luogo magico che nasconde tra i suoi rami un intero universo popolato da creature straordinarie e bizzarre, tra cui la fatina Silky, Moonface e Saucepan Man. Ma la meraviglia più grande si trova sulla cima dell’albero: un passaggio conduce infatti a mondi fantastici che cambiano continuamente, terre sospese e imprevedibili nelle quali ogni visita può trasformarsi in un’avventura completamente diversa. I tre fratelli si ritrovano così catapultati in luoghi pieni di meraviglie, sorprese e anche pericoli, mentre progressivamente l’avventura coinvolge l’intera famiglia Thompson. Per riuscire a superare le difficoltà incontrate nei diversi mondi, genitori e figli saranno costretti a collaborare, riscoprendo un legame che la quotidianità e la tecnologia avevano indebolito. Il viaggio nell’Albero di Molto Lontano diventa così non soltanto una straordinaria avventura fantastica, ma anche un percorso attraverso l’immaginazione, gli affetti e il valore dello stare insieme…”

Voto della critica: ***

- DIGGER – di Alejandro G. Iñárritu - ore 21.30 - con Tom Cruise, Jesse Plemons, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg - Azione, Avventura, Commedia - “Digger Rockwell è un potentissimo magnate del petrolio, erede di una fortuna familiare che ha continuato ad accrescere fino ad arrivare ai vertici del potere e ad avere un rapporto diretto con il Presidente degli Stati Uniti, oltre all’accesso a informazioni riservate. Quando le attività dei suoi pozzi tra i ghiacci della Groenlandia provocano un gravissimo incidente, la crisi rischia di coinvolgere gran parte dell’Europa settentrionale e di sconvolgere gli equilibri mondiali. Digger si affida allora al Dottor Ganesh, l’unico scienziato disposto a dirgli apertamente la verità, nel tentativo di porre rimedio alla catastrofe. Ma né le armi dell’esercito americano né i media manipolati dall’intelligenza artificiale possono contrastare le forze della natura. Digger finirà per riconoscere le proprie responsabilità, sostenendo però di essere anche il prodotto di Stati moderni caratterizzati da un’insaziabile necessità di petrolio…”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- RIDER - ore 16.45 – di Roan Johnson, Davide Pavanello - con Lorenzo Aloi, Paola Gioia Kaze Formisano, Margherita Vicario, Claudio Santamaria - Drammatico – “Samuele, detto Sami, è un giovane rider che attraversa ogni giorno Milano in bicicletta, spostandosi da una parte all’altra della città per effettuare le sue consegne. È un ragazzo di periferia, disilluso e alle prese con una vita precaria, che sembra aver lasciato poco spazio ai sogni. La notte di Capodanno, mentre Milano si riempie di luci e festeggiamenti, Sami deve consegnare un enorme ordine di sushi in una lussuosa villa nella zona nord della città, dove è in corso una festa esclusiva. Il padrone di casa lo invita a fermarsi e proprio qui il ragazzo incontra Nia, una giovane con la quale nasce immediatamente una forte attrazione. Quella che sembrava una normale notte di lavoro si trasforma così in qualcosa di completamente diverso: tra Sami e Nia prende forma un sentimento inatteso, ma durante la festa il rider compie d’impulso una scelta destinata ad avere conseguenze gravissime. Il ragazzo si trova così costretto a confrontarsi con ciò che ha fatto e a decidere se assumersi fino in fondo la responsabilità delle proprie azioni…”

Voto della critica: ***

- SOTTO A CHI TOCCA - ore 18.30 - 21.30 – di Giorgio Pasotti – con Giorgio Pasotti, Rocco Papaleo, Giovanna Mezzogiorno, Stefano Fresi, Giacomo Giorgio, Linda Messerklinger – Commedia – “Fernando, Daniela, Enrico, Carlo, Giulio e Franca sono sei professionisti molto diversi per età, carattere, esperienza e ambizioni, convocati per l’ultimo colloquio di selezione di una prestigiosa quanto misteriosa multinazionale torinese. Tutti desiderano conquistare un importante incarico e sono convinti di dover affrontare una normale selezione di lavoro. Riuniti in una stanza, scoprono però che nessun selezionatore si presenterà davanti a loro: vengono osservati a distanza attraverso telecamere e telefoni cellulari e sottoposti a una serie di prove sempre più imprevedibili e spietate. Ogni comportamento viene valutato, ogni debolezza può trasformarsi in un’arma e spesso sono gli stessi candidati a dover decidere chi eliminare dal gruppo. A complicare ulteriormente la situazione arriva la rivelazione che tra loro si nasconde una persona legata all’azienda. Da quel momento sospetti e diffidenze prendono il sopravvento: nascono alleanze destinate a durare pochissimo, emergono segreti, fragilità e ambizioni e il confine tra verità e menzogna diventa sempre più sottile. Il colloquio si trasforma così in un crudele gioco psicologico nel quale ciascuno deve decidere fin dove è disposto a spingersi pur di ottenere il posto. Adattamento cinematografico della commedia teatrale ‘Il metodo Grönholm’ di Jordi Galceran, il film mette al centro la competizione nel mondo del lavoro e i meccanismi di potere che possono portare le persone a mettere da parte solidarietà e principi morali…”

Voto della critica: **½

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- BALCANICA - ore 17.15 - 19.00 - 21.00 – di Nicola Sorcinelli – con Matilda De Angelis, Prince Chughtai, Babak Karimi, Giovanni Toscano, Ivar Wafaei – Drammatico – “Nazar è un direttore d’orchestra afghano e suo figlio Jalil un giovane musicista che suona la tuba. Quando in Afghanistan i talebani mettono al bando la musica, padre e figlio sono costretti ad abbandonare il loro Paese e tutto ciò che conoscono. Portando con sé i propri strumenti, intraprendono il lungo e pericoloso viaggio lungo la rotta balcanica con l’obiettivo di raggiungere l’Italia, dove sperano di poter tornare a suonare e dove li attende la possibilità di organizzare un concerto. Il cammino è durissimo, segnato dalla fatica, dalla paura, dai confini da attraversare e dall’incertezza su ciò che li aspetta. Giunti all’ultima parte del viaggio, le condizioni di salute di Nazar diventano sempre più precarie. È allora che il loro destino incrocia quello di Greta, una giovane dottoressa italiana impegnata nella sua prima missione umanitaria lungo il confine, dove presta assistenza ai migranti. L’incontro con Nazar e Jalil costringe Greta a confrontarsi direttamente con una realtà che fino a quel momento aveva potuto osservare soltanto dall’altra parte della frontiera e la pone davanti a una scelta capace di cambiare profondamente la sua vita. Tra il desiderio dei due musicisti di raggiungere finalmente un luogo in cui poter vivere liberamente la propria arte e la decisione della giovane dottoressa di non voltarsi dall’altra parte, le loro storie finiscono per intrecciarsi. Sullo sfondo delle terre fredde e desolate della rotta balcanica, il film racconta così la fuga, l’attesa, la solidarietà e la musica come forma di libertà e di resistenza…”

Voto della critica: ***½

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- THE SOCIAL: IL PREZZO DELLA VERITÀ - ore 16.30 - 19.00 - 21.30 – di Aaron Sorkin – con Mikey Madison, Jeremy Allen White, Jeremy Strong, Wunmi Mosaku, Betty Gilpin, Billy Magnussen, Bill Burr – Drammatico, Thriller – “Frances Haugen è una giovane ingegnera che lavora per Facebook e che, dall’interno dell’azienda, entra in contatto con una grande quantità di documenti riservati. Quello che scopre la convince che il social network sia a conoscenza di alcuni degli effetti dannosi provocati dalle proprie piattaforme, in particolare sui più giovani, senza intervenire in maniera adeguata. Sempre più preoccupata da ciò che vede, Frances decide di rivolgersi a Jeff Horwitz, giornalista del Wall Street Journal. Tra i due prende forma una collaborazione delicatissima e rischiosa: per dimostrare quanto sta accadendo non bastano accuse o sospetti, servono prove e documenti interni capaci di sostenere un’inchiesta giornalistica di enorme portata. Frances deve quindi muoversi con estrema cautela all’interno di un sistema potentissimo, mentre Horwitz cerca di verificare il materiale e trasformarlo in un’indagine inattaccabile. Dalla loro collaborazione nasceranno i ‘Facebook Files’, destinati a sollevare interrogativi sul funzionamento delle piattaforme digitali, sulla salute mentale degli adolescenti, sulla diffusione di contenuti dannosi e sulle responsabilità delle grandi aziende tecnologiche. Jeremy Strong interpreta Mark Zuckerberg, al centro di un sistema nel quale interessi economici, potere e controllo dell’informazione si intrecciano. Ispirato a eventi reali, il film racconta così una moderna battaglia di Davide contro Golia e, a tredici anni dagli eventi narrati in ‘The Social Network’, torna a interrogarsi sul potere acquisito dai social network e sulle conseguenze che le loro scelte possono avere sulla società…”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- ODISSEA – ore 17.00 – di Christopher Nolan - con Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya – Avventura/Drammatico – “Ulisse, eroe degli achei di proteiforme ingegno, ha ideato lo stratagemma del cavallo di Troia per porre fine ai dieci anni di assedio della città e finalmente conquistarla. La vittoria gli permette di partire verso casa, all'isola di Itaca, ma la sua flotta incontra diverse sventure e il suo viaggio lo porta a confrontarsi con minacce sovrannaturali, a visitare l'Ade e a una lunga sosta sull'isola della ninfa Calipso. Nel mentre suo figlio Telemaco, ormai cresciuto, cerca di proteggere la madre Penelope e il trono di Itaca dai proci che si fanno avanti come pretendenti della regina rimasta senza marito. Tra loro Antinoo, aiutato dalla serva di Penelope, Melanto, insidia pericolosamente Penelope....”

Voto della critica: ****

- QUASI VERA – ore 21.00 - di Fausto Brizzi - con Frank Matano, Laura Chiatti, Andrea Perroni, Rocío Muñoz Morales, Taylor Mega, Sergio Friscia, Federica Cifola - Commedia - “Diego è un aspirante attore che, tra provini andati male e piccoli ruoli da comparsa, fatica a trovare il proprio posto nel mondo. Quando la sua vita personale entra in crisi, si ritrova costretto a reinventarsi. Grazie alle sue competenze informatiche e all’intelligenza artificiale crea Vera, una influencer virtuale bella, affascinante e apparentemente perfetta, che conquista rapidamente milioni di follower. Ma mentre il confine tra reale e virtuale si fa sempre più sottile, Diego dovrà confrontarsi con le conseguenze delle proprie scelte e con il desiderio di ritrovare ciò che conta davvero…”

Voto della critica: ***



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Doppia Programmazione

- LA CITTÀ DEI VIVI – ore 16.00 – di Edoardo Gabbriellini - con Emanuele Maria Di Stefano, Valerio Mastandrea, Gaia Merlonghi, Simona Senzacqua, Roberta Mattei, Michele Valerio Legrottaglie, Giorgio Montaldo - Drammatico - “Luca ha ventitré anni e vive con la famiglia che lo ha adottato e che gli vuole bene. Trascorre le giornate tra gli amici, la periferia e il centro di Roma e ha una relazione importante con la fidanzata. Frequenta la scuola serale per conseguire il diploma e aiuta il padre nel suo lavoro, mentre cerca di capire quale direzione dare alla propria vita. In un’età in cui tutto sembra ancora possibile e, nello stesso tempo, già perduto, Luca conduce anche una doppia vita. Il bisogno di denaro e una nuova conoscenza lo avvicinano a un ambiente di feste altolocate che sembra offrirgli la possibilità di guadagnare facilmente. Una notte, dopo un incontro apparentemente casuale, la traiettoria della sua esistenza si spezza contro una violenza cieca e insensata. Il film è liberamente ispirato all’omonimo romanzo-inchiesta di Nicola Lagioia e alla tragica vicenda di Luca Varani…”

Voto della critica: ***

- L’ESTRANEA - ore 18.00 - 20.45 – di Paolo Strippoli – con Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini, Valeria Bruni Tedeschi – Thriller – “Bari, 1999. Anna e Walter Colonna sembrano incarnare il modello della famiglia perfetta: sono benestanti, hanno due figli e conducono un’esistenza invidiabile. Walter gestisce una prestigiosa sartoria di famiglia frequentata dall’alta borghesia barese; il giovane Tobia promette molto nel calcio, mentre Alice è stata scelta per partecipare a una pubblicità. Anna, moglie e madre apparentemente impeccabile, riversa sulla figlia anche il proprio sogno mai realizzato di diventare attrice. Dietro questa facciata, però, si nascondono inquietudini e fragilità che la donna cerca faticosamente di tenere sotto controllo. Ventisette anni dopo, a Roma, Anna si presenta improvvisamente nell'appartamento della figlia Alice durante una notte di pioggia. Fra madre e figlia esiste ormai una profonda distanza e Anna decide che è arrivato il momento di rompere il silenzio. Il suo racconto torna all'estate del 1999 e alla festa organizzata dalla famiglia Colonna per l'ultimo Ferragosto del millennio. È allora che nella loro vita compare una misteriosa estranea, una donna capace di offrire ad Anna ciò che più desidera attraverso una serie di patti tanto seducenti quanto terribili. Quello che inizialmente sembra poter garantire successo e felicità si trasforma progressivamente in qualcosa di oscuro, e le conseguenze delle scelte compiute da Anna si abbattono sulla sua famiglia. Il passato, rimasto nascosto per oltre vent'anni, torna così a reclamare il proprio prezzo, costringendo madre e figlia a confrontarsi con il significato dell'amore, del sacrificio e con ciò che si può arrivare a fare convincendosi di agire per il bene dei propri figli…”

Voto della critica: ***½

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- DIGGER – di Alejandro G. Iñárritu - ore 17.00 - con Tom Cruise, Jesse Plemons, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg - Azione, Avventura, Commedia - “Digger Rockwell è un potentissimo magnate del petrolio, erede di una fortuna familiare che ha continuato ad accrescere fino ad arrivare ai vertici del potere e ad avere un rapporto diretto con il Presidente degli Stati Uniti, oltre all’accesso a informazioni riservate. Quando le attività dei suoi pozzi tra i ghiacci della Groenlandia provocano un gravissimo incidente, la crisi rischia di coinvolgere gran parte dell’Europa settentrionale e di sconvolgere gli equilibri mondiali. Digger si affida allora al Dottor Ganesh, l’unico scienziato disposto a dirgli apertamente la verità, nel tentativo di porre rimedio alla catastrofe. Ma né le armi dell’esercito americano né i media manipolati dall’intelligenza artificiale possono contrastare le forze della natura. Digger finirà per riconoscere le proprie responsabilità, sostenendo però di essere anche il prodotto di Stati moderni caratterizzati da un’insaziabile necessità di petrolio…”

Voto della critica: ***

- MAMMINA - ore 21.00 – di Rob Savage – con Jessica Chastain, Arabella Olivia Clark, Jay Duplass, Dichen Lachman, Arian Moayed, Karen Allen – Horror – “Bela è una bambina che vive con la propria famiglia in una casa segnata da tensioni e difficoltà. La sua quotidianità viene sconvolta quando comincia ad avvertire la presenza di una misteriosa entità che si manifesta all’interno dell’abitazione. La creatura assume le sembianze di sua madre e inizialmente si mostra premurosa e rassicurante, tanto da riuscire a conquistare la fiducia della bambina. Bela la chiama ‘Altra Mamma’, ma quello che sembra quasi un rapporto di amicizia si trasforma progressivamente in qualcosa di molto più inquietante. La presenza cerca infatti di insinuarsi sempre più profondamente nella vita e nella mente della bambina, diventando una minaccia non soltanto per lei ma per l’intera famiglia. Bela si trova così davanti a un incubo particolarmente angosciante: distinguere la vera madre dalla creatura che ne riproduce l’aspetto, la voce e l’apparente dolcezza. Mentre la situazione familiare precipita e l’entità diventa sempre più pericolosa, la bambina deve trovare il modo di resistere a una presenza intenzionata a conquistare definitivamente la sua fiducia e a entrare nella sua vita. Tratto dal romanzo ‘L’altra mamma’ di Josh Malerman, il film trasforma il legame tra madre e figlia in un terreno di paura, giocando sul terrore infantile di non riuscire più a riconoscere le persone che si amano…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- VERITY – ore 16.00 - 20.45 - di Michael Showalter - con Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett, Ismael Cruz Cordova, Michael Abbott Jr. - Drammatico, Thriller - “Lowen Ashleigh è una scrittrice di talento ma in difficoltà che riceve da Jeremy Crawford un’inaspettata proposta di lavoro: completare come ghostwriter la fortunata serie di romanzi della moglie Verity, celebre autrice rimasta gravemente debilitata dopo un misterioso incidente. Lowen si trasferisce così nella remota tenuta dei Crawford, dove, mentre esamina i manoscritti della scrittrice, scopre un’autobiografia segreta contenente confessioni inquietanti e sconvolgenti sulla vita di Verity, sul rapporto con il marito e sulle tragedie che hanno segnato la famiglia. Immersa in un’atmosfera sempre più ambigua, Lowen fatica a distinguere la realtà dalla finzione, la manipolazione dall’attrazione e l’opportunità dall’ossessione…”

Voto della critica: **

- HEART OF THE BEAST - NEL PROFONDO SELVAGGIO – ore 18.15 – di David Ayer - con Brad Pitt, J.K. Simmons, Anna Lambe - Azione/Avventura/Drammatico - “Dopo un drammatico incidente aereo, l'ufficiale delle Forze Speciali James Belmont (Brad Pitt) si ritrova disperso nelle terre più remote e inospitali dell'Alaska. Al suo fianco c'è solo Odino, il fedele cane militare con cui ha condiviso missioni estreme e situazioni al limite. Circondati da una natura selvaggia e spietata, tra freddo estremo, predatori e ostacoli imprevedibili, James e Odin dovranno affidarsi l'uno all'altro per sopravvivere. Mentre ogni passo verso la salvezza si trasforma in una sfida, il loro legame verrà messo alla prova come mai prima d'ora...”

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Doppia Programmazione

- NAZA – ore 16.00 – di Yuval Abraham, Rachel Szor – Documentario - “Di notte, sui tetti di Tel Aviv, vanno in scena le registrazioni di testimonianze anonime da parte di operatori dell'intelligence e membri dell'esercito israeliano, che dal 2023 hanno preso parte ai sistematici spionaggio, sorveglianza e uccisione di civili palestinesi a Gaza. Prodotto dal The Guardian e dalle pubblicazioni israelo-palestinesi ‘+972 Magazine’ e ‘Local call’, il documentario fa un resoconto delle tecnologie - dalle intercettazioni all'hackeraggio, per arrivare all'intelligenza artificiale - usate per il monitoraggio della popolazione e di come esse agiscano in diretto supporto a una campagna pluriennale di bombardamenti, droni e cecchini che hanno prodotto decine di migliaia di morti in tutta la Cisgiordania negli ultimi anni...”

Voto della critica: ****

- L’ESTRANEA - ore 18.00 - 20.45 – di Paolo Strippoli – con Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini, Valeria Bruni Tedeschi – Thriller – “Bari, 1999. Anna e Walter Colonna sembrano incarnare il modello della famiglia perfetta: sono benestanti, hanno due figli e conducono un’esistenza invidiabile. Walter gestisce una prestigiosa sartoria di famiglia frequentata dall’alta borghesia barese; il giovane Tobia promette molto nel calcio, mentre Alice è stata scelta per partecipare a una pubblicità. Anna, moglie e madre apparentemente impeccabile, riversa sulla figlia anche il proprio sogno mai realizzato di diventare attrice. Dietro questa facciata, però, si nascondono inquietudini e fragilità che la donna cerca faticosamente di tenere sotto controllo. Ventisette anni dopo, a Roma, Anna si presenta improvvisamente nell'appartamento della figlia Alice durante una notte di pioggia. Fra madre e figlia esiste ormai una profonda distanza e Anna decide che è arrivato il momento di rompere il silenzio. Il suo racconto torna all'estate del 1999 e alla festa organizzata dalla famiglia Colonna per l'ultimo Ferragosto del millennio. È allora che nella loro vita compare una misteriosa estranea, una donna capace di offrire ad Anna ciò che più desidera attraverso una serie di patti tanto seducenti quanto terribili. Quello che inizialmente sembra poter garantire successo e felicità si trasforma progressivamente in qualcosa di oscuro, e le conseguenze delle scelte compiute da Anna si abbattono sulla sua famiglia. Il passato, rimasto nascosto per oltre vent'anni, torna così a reclamare il proprio prezzo, costringendo madre e figlia a confrontarsi con il significato dell'amore, del sacrificio e con ciò che si può arrivare a fare convincendosi di agire per il bene dei propri figli…”

Voto della critica: ***½



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- L’ESTRANEA - ore 16.30 – 18.45 – 21.00 – di Paolo Strippoli – con Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini, Valeria Bruni Tedeschi – Thriller – “Bari, 1999. Anna e Walter Colonna sembrano incarnare il modello della famiglia perfetta: sono benestanti, hanno due figli e conducono un’esistenza invidiabile. Walter gestisce una prestigiosa sartoria di famiglia frequentata dall’alta borghesia barese; il giovane Tobia promette molto nel calcio, mentre Alice è stata scelta per partecipare a una pubblicità. Anna, moglie e madre apparentemente impeccabile, riversa sulla figlia anche il proprio sogno mai realizzato di diventare attrice. Dietro questa facciata, però, si nascondono inquietudini e fragilità che la donna cerca faticosamente di tenere sotto controllo. Ventisette anni dopo, a Roma, Anna si presenta improvvisamente nell'appartamento della figlia Alice durante una notte di pioggia. Fra madre e figlia esiste ormai una profonda distanza e Anna decide che è arrivato il momento di rompere il silenzio. Il suo racconto torna all'estate del 1999 e alla festa organizzata dalla famiglia Colonna per l'ultimo Ferragosto del millennio. È allora che nella loro vita compare una misteriosa estranea, una donna capace di offrire ad Anna ciò che più desidera attraverso una serie di patti tanto seducenti quanto terribili. Quello che inizialmente sembra poter garantire successo e felicità si trasforma progressivamente in qualcosa di oscuro, e le conseguenze delle scelte compiute da Anna si abbattono sulla sua famiglia. Il passato, rimasto nascosto per oltre vent'anni, torna così a reclamare il proprio prezzo, costringendo madre e figlia a confrontarsi con il significato dell'amore, del sacrificio e con ciò che si può arrivare a fare convincendosi di agire per il bene dei propri figli…”

Voto della critica: ***½



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- SANTIAGO - UN CAMMINO PER RICOMINCIARE – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Yann Samuell - con Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Maëlle Vidou, Eric Métayer, Malik Amraoui – Drammatico/Commedia - “Fred è un'insegnante sospesa dal lavoro per aver dato uno schiaffo a una studentessa. Il marito medico le ha chiesto il divorzio e sua figlia Nina è sempre più distante. Grazie a un'amica scopre l'esistenza di un'associazione che si occupa di ragazze e ragazzi con problemi, organizzando anche cammini definiti marce di rottura. Nonostante qualche timore da parte di un dirigente dell'associazione, Fred ottiene l'autorizzazione ad accompagnare il pluridenunciato Adam in un viaggio di tre mesi sul cammino per Santiago scelto dal ragazzo in alternativa alla detenzione. Il rapporto tra i due non si presenta come facile e non lo sarà...”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- NAZA – ore 16.30 - 18.30 - 21.00 – di Yuval Abraham, Rachel Szor – Documentario - “Di notte, sui tetti di Tel Aviv, vanno in scena le registrazioni di testimonianze anonime da parte di operatori dell'intelligence e membri dell'esercito israeliano, che dal 2023 hanno preso parte ai sistematici spionaggio, sorveglianza e uccisione di civili palestinesi a Gaza. Prodotto dal The Guardian e dalle pubblicazioni israelo-palestinesi ‘+972 Magazine’ e ‘Local call’, il documentario fa un resoconto delle tecnologie - dalle intercettazioni all'hackeraggio, per arrivare all'intelligenza artificiale - usate per il monitoraggio della popolazione e di come esse agiscano in diretto supporto a una campagna pluriennale di bombardamenti, droni e cecchini che hanno prodotto decine di migliaia di morti in tutta la Cisgiordania negli ultimi anni...”

Voto della critica: ****



Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it