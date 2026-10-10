Camporosso, torna la StraCamporosso: il 18 ottobre la nona edizione e il 6° Memorial Monica Ligustro

Camporosso si prepara ad accogliere la 9ª edizione della StraCamporosso e il 6° Memorial Monica Ligustro, in programma domenica 18 ottobre 2026, per una mattinata dedicata allo sport, al benessere e alla partecipazione.

L'iniziativa propone una corsa non competitiva di 7,5 chilometri, aperta a tutti, pensata per coinvolgere atleti, appassionati di running, famiglie e semplici camminatori. Un'occasione per vivere insieme una giornata all'aria aperta, riscoprendo il valore dello sport come strumento di aggregazione e solidarietà, nel ricordo di Monica Ligustro.

Il ritrovo è fissato a partire dalle ore 8.00 presso il Palatenda di Bigauda, a Camporosso, mentre la partenza è prevista alle ore 10.00. A tutti i partecipanti sarà riservato un omaggio speciale. Al termine della manifestazione, un momento conviviale con rinfresco e premiazioni permetterà di concludere la giornata in un clima di festa e condivisione.

Le preiscrizioni sono aperte da lunedì 21 settembre a giovedì 15 ottobre 2026 presso l'agenzia CR, in via Aldo Moro 16, a Vallecrosia al Mare. La quota di partecipazione è di 10 euro per chi si iscrive in anticipo, mentre sarà di 15 euro per le iscrizioni effettuate direttamente sul posto il giorno dell'evento.

Il regolamento completo è consultabile sul sito ufficiale ACEB, all'indirizzo www.aceb-ets.com, nella sezione dedicata agli eventi.

La manifestazione si svolge con il patrocinio della Città di Camporosso e si conferma un appuntamento capace di unire movimento, socialità e attenzione verso gli altri, invitando la cittadinanza e tutti gli interessati a partecipare numerosi.

Per informazioni è possibile contattare il numero 345 8517448. L'invito è rivolto a tutti: correre, camminare e partecipare insieme per trasformare una domenica di sport in una grande occasione di comunità.