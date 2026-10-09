Trofeo CONI 2026, la Liguria conquista ancora il bronzo: brillano i giovani atleti della kickboxing di Sanremo

La Liguria si conferma tra le protagoniste del Trofeo CONI, conquistando anche nell'edizione 2026 una preziosa medaglia di bronzo. Dopo il terzo posto ottenuto nel 2025 a Lignano Sabbiadoro, la rappresentativa regionale si è ripetuta nella manifestazione disputata quest'anno in Puglia, affrontando una competizione caratterizzata da un regolamento completamente rinnovato. Un risultato che premia il lavoro svolto dalle società sportive e l'impegno dei giovani atleti, capaci di confrontarsi con rappresentative di grande tradizione sportiva.

I ragazzi hanno affrontato la manifestazione con determinazione, impegno e spirito di squadra, dimostrando il valore di un percorso che va oltre il risultato agonistico. Il podio conquistato rappresenta infatti non soltanto un riconoscimento sportivo, ma anche un'importante esperienza di crescita personale e di condivisione. Un'occasione per misurarsi con coetanei provenienti da altre realtà italiane, stringere nuove amicizie e vivere da protagonisti una manifestazione che mette al centro i valori educativi dello sport. A sottolineare la soddisfazione per il risultato è il gruppo ligure, che ha voluto rivolgere un ringraziamento al Comitato organizzatore e, in particolare, al presidente Picasso, per la vicinanza dimostrata anche in questa edizione attraverso la consegna del vestiario da gara ai giovani partecipanti. Un gesto apprezzato, che ha contribuito ad accompagnare i ragazzi in un'esperienza importante per il loro percorso sportivo.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche a Fausto Gazzano, referente del Trofeo CONI per Federkombat Liguria, per il lavoro, l'impegno e l'attenzione dedicati ai giovani atleti. Un contributo significativo nell'organizzazione e nell'accompagnamento della rappresentativa, con l'obiettivo di offrire ai ragazzi occasioni di confronto e crescita attraverso lo sport. Tra i protagonisti della medaglia ligure figurano gli atleti del Byakko Tai La Fenice Kickboxing Sanremo, con Viola Berrica, Sofia Cozza e Daniel De Lisi, insieme a Mattia Billella del Team Marnikca di Genova. Per i giovani atleti e le rispettive società, il risultato rappresenta motivo di orgoglio e la conferma dell'importanza del lavoro svolto quotidianamente in palestra.

Il bronzo conquistato in Puglia permette così alla Liguria di confermarsi sul podio per il secondo anno consecutivo, regalando un'altra soddisfazione alla kickboxing regionale. Una medaglia che racconta il valore dello sport giovanile, fatto di sacrificio, collaborazione e passione, e che resterà un ricordo prezioso per tutti i ragazzi coinvolti.