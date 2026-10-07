Sanremese travolgente al Comunale: 5-2 al Millesimo e qualificazione ai sedicesimi

SANREMESE-MILLESIMO 5-2

Marcatori: 5' Cipriani, 11' Cheshmedjiev, 33' Appiah, 42' Osuji; 2' st Ganz, 4' st Piccardo, 48' st Villa

Sanremese (3-5-2): Bohli, Grosso, Ganz, M’Vila, Melis, Osuji, Cipriani, Andreis, Appiah, Oddone, Cheshmedjiev. A disposizione: Sposito, Di Fino, Costantino, Klimavicius, Monticone, Anzalone, Cavaliere, Girgi, Usai. Allenatore: Gianluca Festa.

Millesimo (3-5-2): Sciascia, Cinquini, Piazza, Gadau, Totaro, Piccardo, Ghibaudo, Reali, Gabelli, Ferraro, Sicca. A disposizione: Conde, Cigliutti, Villar, Gualtieri, Insolito, Castiglia, Nenci, Cappellari, Villa. Allenatore: Fabio Macchia.

Arbitro: Giacomo Pasquetto di Crema.

Assistenti: Riccardo Benzi di Crema e Vincenzo Camporeale di Lodi

Una Sanremese straripante supera il Millesimo con un netto 5-2 al Comunale e conquista il passaggio ai sedicesimi di finale. Una gara indirizzata già nel primo tempo, nel quale i matuziani hanno messo in mostra grande concretezza sotto porta, andando all'intervallo avanti addirittura di quattro reti. Il vantaggio arriva al 5', quando Cipriani si inventa una splendida conclusione al volo di sinistro, imparabile per Sciascia. Il Millesimo prova a reagire al 7' con Gabelli, ma la sua punizione viene deviata in corner. La Sanremese continua però a spingere e al 10' sfiora il raddoppio con un tiro-cross di Ganz che lambisce il palo.

Il 2-0 arriva all'11' e nasce ancora una volta dalla pressione alta della squadra di Festa. La Sanremese recupera palla sulla trequarti e trova l'inserimento di Cheshmedjiev, che entra in area, mette a sedere Sciascia e poi deposita il pallone in rete, nonostante la sfera passi anche tra le gambe di un difensore giallorosso. I padroni di casa continuano a comandare le operazioni, mentre il terreno di gioco risente della pioggia caduta per tutta la mattinata. Al 27' è Andreis ad andare vicino al tris con una conclusione dal limite, ma Sciascia risponde presente. Il portiere del Millesimo, però, nulla può al 33' sullo stacco imperioso di Appiah, che firma il 3-0.

Prima dell'intervallo arriva anche il poker. È il 42' quando Osuji approfitta di un errore in fase di impostazione del Millesimo, recupera il pallone sulla trequarti e si invola verso la porta. Una volta davanti a Sciascia, il giocatore matuziano non sbaglia e firma il 4-0. Il primo tempo si chiude così con la Sanremese avanti di quattro reti, al termine di una frazione dominata dai padroni di casa sia sul piano del gioco sia su quello della concretezza. Al 45' viene segnalato un minuto di recupero, poi l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Per il Millesimo una ripresa tutta in salita, mentre la Sanremese può gestire un margine decisamente rassicurante.

La ripresa, però, si apre immediatamente con un'altra rete della Sanremese. Al 2' Ganz cala il pokerissimo, battendo al volo Sciascia con una conclusione da dentro l'area. Passa appena un minuto e il Millesimo ha l'occasione per accorciare: al 3' il direttore di gara Pasquetto indica il dischetto per un contatto in area. Dagli undici metri si presenta Piccardo, che al 4' batte Bohli nonostante il portiere matuziano riesca a intuire la traiettoria e a toccare il pallone. Il risultato è ora di 5-1, con il Millesimo che prova almeno a rendere meno pesante il passivo.

La Sanremese continua comunque a creare occasioni. Al 14' Festa manda in campo Di Fino al posto di Cipriani, mentre il Millesimo opera altri cambi per cercare di cambiare l'inerzia della partita. Al 16' Insolito prova la conclusione dalla distanza, ma il pallone termina fuori. Al 20' Villa prende il posto di Totaro. La squadra di casa torna quindi a rendersi pericolosa al 30', prima con Di Fino, lanciato verso la porta e fermato dall'uscita di Sciascia, poi con Ganz, la cui conclusione viene ribattuta. Un minuto più tardi è ancora il portiere ospite a mettersi in evidenza.

Al 31' Sciascia compie infatti un autentico miracolo su Oddone, protagonista di un inserimento perfetto in area. La conclusione del giocatore matuziano è forte e ben angolata, ma l'estremo difensore del Millesimo riesce a superarsi e a evitare il sesto gol. Al 32' il Millesimo cambia ancora, con Castiglia al posto di Piccardo. Poco dopo arrivano le sostituzioni della Sanremese: al 37' fuori Oddone e Andreis, dentro Cavaliere e Usai. Nello stesso minuto il Millesimo inserisce Cigliutti al posto di Gadau. La gara è ormai saldamente nelle mani dei matuziani, che amministrano il vantaggio senza particolari rischi.

Nel finale il Millesimo trova comunque la seconda rete. Dopo i tre minuti di recupero concessi dall'arbitro, al 48' Villa realizza il 5-2 dagli undici metri, con un tocco morbido che spiazza Bohli. È l'ultimo episodio di una partita che la Sanremese ha dominato soprattutto nella prima frazione e che le permette di proseguire il proprio cammino nella competizione. Al triplice fischio può quindi partire la festa dei matuziani: Sanremese qualificata ai sedicesimi di finale, dopo una prestazione offensivamente convincente e impreziosita dalle cinque reti messe a segno.