A Sanremo "Sconvolgenti analogie": il libro di Giulia Carati sui casi Lorusso e Carlo Giuliani

Un confronto tra due vicende che hanno attraversato momenti diversi della storia italiana, ma che presentano, secondo la ricerca dell'autrice, significative analogie sul piano giudiziario e del rapporto tra memoria e verità. È questo il tema di Sconvolgenti analogie, il libro di Giulia Carati, che sarà presentato giovedì 8 ottobre alle 17.30 alla Città Invisibile di via Pietro Agosti 21, a Sanremo. L'incontro sarà l'occasione per approfondire le vicende giudiziarie legate alla morte di Pierfrancesco Lorusso, ucciso a Bologna nel contesto del movimento del '77, e a quella di Carlo Giuliani, morto durante il G8 di Genova del 2001.

A dialogare con l'autrice sarà Claudio Lanteri, in un appuntamento che punta a ripercorrere non soltanto i fatti, ma anche i contesti storici e politici nei quali si sono sviluppate le due vicende. Il volume prende infatti in esame gli iter giudiziari seguiti ai due omicidi, ricostruendone passaggi, documenti e snodi processuali. Al centro della ricerca ci sono due casi che hanno avuto percorsi differenti, ma che, come evidenziato nel libro, sono accomunati anche dall'esito dell'archiviazione. Un confronto che permette di interrogarsi sul modo in cui i fatti vengono raccontati, ricordati e successivamente interpretati.

Attraverso la ricostruzione delle vicende, Giulia Carati affronta quindi il rapporto tra verità storica e verità giudiziaria, due piani che non sempre coincidono e che possono lasciare aperte domande anche quando un procedimento giudiziario arriva alla propria conclusione. "Sconvolgenti analogie" propone così una riflessione sulla memoria collettiva e sul ruolo che la ricostruzione storica può assumere nel rileggere vicende che hanno segnato profondamente il dibattito pubblico italiano. L'obiettivo della ricerca è guardare ai due casi anche alla luce del presente, mettendo in evidenza interrogativi che continuano a conservare una loro attualità.

Giulia Carati, classe 1998, si è laureata in Storia contemporanea all'Università di Bologna ed è impegnata nel mondo dell'attivismo antimafia, oltre a essere archivista in formazione. Nel 2025 ha ricevuto il premio per le tesi di laurea assegnato dal Comitato Piazza Carlo Giuliani. Nel corso delle sue ricerche si è occupata in particolare di storia dei movimenti, storia giudiziaria, avvocatura militante e femminismo giuridico, sviluppando un percorso di studio rivolto al rapporto tra vicende storiche, diritto e memoria.

L'appuntamento sanremese sarà dunque un'occasione per conoscere il lavoro dell'autrice e approfondire, attraverso il confronto con Claudio Lanteri, due vicende giudiziarie legate a momenti cruciali della storia contemporanea italiana. La presentazione si terrà giovedì 8 ottobre alle 17.30, alla Città Invisibile di via Pietro Agosti 21. Al centro dell'incontro ci saranno i fatti, i contesti storico-politici e gli sviluppi giudiziari dei casi Lorusso e Giuliani, ma anche la domanda più ampia che attraversa il volume: quale rapporto esiste tra ciò che la giustizia accerta, ciò che la storia ricostruisce e ciò che la memoria collettiva continua a interrogare.