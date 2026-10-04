Calcio, Promozione: Ventimiglia travolto dall’Albingaunia, al “Morel” finisce 5-0

Altra pesante sconfitta interna per il Ventimiglia che nulla può contro un avversario superiore come si è dimostrato l'Albingaunia che già da subito ha messo alle strette i frontalieri; granata che si sono dimostrati "leggerini" fisicamente rispetto gli ospiti e nulla hanno potuto per fronteggiare la superiorità dell'avversario. In negativo, oltre al risultato, l'infortunio nel primo tempo di Cava e Moglan costretti ad uscire dal campo e costringendo mister Caverzan a rivedere l'assetto della squadra che comunque è risultata fragile nei reparti.



Ingauni mostrano un approccio giusto rispetto i locali con le conclusioni di Bianco e Diallo. E' il Ventimiglia al 7' con Sparma ad andare vicino al vantaggio col suo tiro spiovente a cadere sotto la traversa ma il portiere ospite Cerruti smanaccia via la sfera. Dalla parte opposta, è il portiere ventimigliese Moro a salvare la porta al 9' togliendo dalla linea di porta la conclusione di Fazio; ma nulla può al 12' al gol dell'ex Lodovici su assist di Diallo.Al 20', Ierace causa il rigore per gli ospiti per aver atterrato in area Rimondo. L'arbitro assegna il rigore che lo stesso Rimondo trasforma spiazzando Moro. Moro, si metterà in evidenza al 27' su Rimondo e al 32' prima su Dagnino e nella respinta , su Diallo. I frontalieri al 35', protestano per un calcio di rigore non accordato: Sparma ( fuori area, o appena dentro), viene atterrato. L'arbitro assegnerà una punizione appena fuori l'area che Sparma , calciando impegna il portiere in una respinta. Al 43', anche S. Cassini prova a riaprire la partita ma il suo tiro viene intercettato da Cerruti che alza sopra la traversa.



Nella ripresa, si attende un Ventimiglia più combattivo, come si era individuato nel finale del primo tempo, ma sono ancora gli ospiti ad avere il pallino del gioco andando ancora a segno con Lodovici di testa al 6' e poi, al 18' su corner, è Diallo a firmare la quarta rete che di testa batte Moro. Non pago dei due gol già segnati alla sua ex-squadra, Lodovici al 28' segna la sua personale tripletta raccogliendo un pallone precedentemente respinto dal portiere e depositando in rete.



Con 13 gol subiti in tre gare, la società ventimigliese dovrà correre ai ripari per trovare al più presto i giusti equilibri per far si chè possa essere più competitiva per affrontare al meglio questo campionato che si prospetta molto difficile.



Queste le formazioni.



VENTIMIGLIA: Moro, Moglan, Ierace, Biffi, Cirillo, Ala, Cava, Anzalone, Nervino, Sparma, S. Cassini.

Allenatore: Caverzan. Sono subentrati: A. Bianco, Zambaldo, Gibelli, Ribetto.



ALBINGAUNIA: Cerruti, Dagnino, Fazio, V. Cassini, Massa, Beron Cano, Diallo, Marquez, Lodovici, Rimondo, L. Bianco.

Allenatore: Cocco. Sono subentrati: Iberti, Prina, Greco, Savona, Rocca.



Arbitro: Guglielmo Tameo (Sez. Albenga). Assistenti: Giulio Fantino e Kaltoum El Fary (Sez. Savona).