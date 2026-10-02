Serie C maschile, esordio casalingo per la Grafiche Amadeo-Cicciogamer 89 TCG Riviera Volley

È tutto pronto per l'esordio casalingo della Grafiche Amadeo-Cicciogamer 89 TCG Riviera Volley nel campionato di Serie C maschile. I ragazzi guidati quest'anno da Gabriele Artuso, in collaborazione con Gioele Gazzera, scenderanno in campo sabato 17 ottobre alle 21 a Villa Citera, dove affronteranno il Volley Admo Lavagna. Una prima sfida davanti al proprio pubblico che si preannuncia subito particolarmente impegnativa, sia dal punto di vista tecnico che agonistico. La formazione lavagnese, infatti, si presenta ai nastri di partenza con ambizioni importanti e punta alla zona playoff, senza nascondere l'obiettivo di poter competere anche per la promozione.

Il campionato di quest'anno presenta inoltre una novità significativa nella formula della competizione. Al termine della stagione regolare, infatti, saranno le prime quattro squadre della classifica ad accedere ai playoff promozione. Cambia quindi il percorso verso la Serie B nazionale, con il ritorno di una fase finale che modifica il sistema al quale le formazioni liguri erano abituate negli ultimi anni. Non ci sarà più, dunque, la promozione diretta al termine della regular season: per conquistare il salto di categoria sarà necessario affrontare e superare anche gli appuntamenti previsti dalla nuova formula. Un elemento che rende ancora più importante ogni partita e ogni punto conquistato durante il campionato.

La Grafiche Amadeo-Cicciogamer 89 TCG Riviera Volley sta lavorando con grande intensità in vista dell'appuntamento di sabato. La preparazione è iniziata dai primi di settembre e lo staff tecnico ha impostato il lavoro anche sull'inserimento di giovani atleti provenienti dal Ponente ligure, con l'obiettivo di costruire un gruppo competitivo e allo stesso tempo valorizzare i talenti del territorio. Un percorso che richiede tempo, amalgama e continuità, soprattutto in una stagione caratterizzata da una formula che potrebbe rendere particolarmente combattuta la parte alta della classifica. La squadra sta quindi cercando di arrivare all'appuntamento con Lavagna nelle migliori condizioni.

Il calendario della preparazione prevede inoltre nuovi test per la formazione ponentina. La prossima settimana sono infatti in programma due allenamenti congiunti con il Volley Savona, formazione che milita nel campionato di Serie D. Occasioni utili per lo staff di Artuso e Gazzera per verificare sul campo quanto costruito durante gli allenamenti, provare soluzioni tattiche e permettere ai nuovi inserimenti di trovare la giusta sintonia con il resto del gruppo. Prima, però, c'è la sfida contro il Volley Admo Lavagna, che rappresenta già un banco di prova importante per capire il livello raggiunto dalla squadra e per iniziare nel migliore dei modi il nuovo campionato di Serie C maschile. A Villa Citera, sabato alle 21, è quindi atteso il primo appuntamento casalingo della stagione.