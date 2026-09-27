Sanremese, un altro stop lontano da casa: il Gozzano vince 2-1

La Sanremese cade ancora lontano dal Comunale. Dopo la sconfitta maturata sul campo del Chisola, i biancazzurri vengono superati anche dal Gozzano, che si impone per 2-1 e conferma il proprio ottimo momento. Per la formazione di Gianluca Festa si tratta del secondo ko in campionato, entrambi arrivati in trasferta.

Questa volta non riesce la rimonta che una settimana fa aveva consentito ai matuziani di recuperare due reti al Saluzzo. Contro i granata, il gol di Ganz in pieno recupero aveva completato una reazione spettacolare; a Gozzano, invece, il carattere e la risposta immediata allo svantaggio non sono sufficienti per portare a casa punti.

La Sanremese resta così ferma a quota cinque, con una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle prime cinque giornate. Un avvio al di sotto delle aspettative per una squadra costruita con ambizioni importanti e chiamata ora a trovare maggiore continuità.

Costantino risponde subito a Busicchia. La partita entra immediatamente nel vivo. Il Gozzano impiega appena otto minuti per trovare il vantaggio con Busicchia, che indirizza la gara a favore dei rossoblù.

La risposta della Sanremese, però, è immediata. Trascorrono solamente tre minuti e Costantino riporta il risultato in equilibrio, cancellando rapidamente la partenza difficile dei matuziani. Una reazione importante, soprattutto dopo i problemi di approccio e di gestione evidenziati nelle precedenti giornate.

Il gol dell’1-1 sembra poter restituire fiducia alla squadra di Festa, ma il Gozzano conferma di attraversare un momento particolarmente positivo. A decidere la sfida è Ghioldi, autore della rete che consegna ai piemontesi tre punti pesanti e condanna la Sanremese alla seconda sconfitta consecutiva lontano da casa.

A differenza di quanto avvenuto contro il Saluzzo, questa volta i biancazzurri non riescono a completare un’altra rimonta. Il gol di Costantino permette di rientrare immediatamente in partita, ma non basta per evitare un nuovo passo falso.

Sanremese ferma a cinque punti. Il risultato conferma le difficoltà incontrate dalla Sanremese in questo avvio di campionato. La squadra ha già mostrato qualità offensive e una notevole capacità di reagire nei momenti complicati, ma continua a pagare gli episodi e una tenuta non sempre costante nell’arco dei novanta minuti.

Cinque punti dopo altrettante giornate rappresentano un bottino ridotto rispetto alle ambizioni iniziali. I matuziani hanno superato il Celle Varazze e pareggiato contro Ligorna e Saluzzo, ma nelle due trasferte contro Chisola e Gozzano sono arrivate altrettante sconfitte per 1-0 e 2-1.

Non è ancora il momento di fare bilanci definitivi, ma la classifica comincia a richiedere una reazione. Il campionato resta equilibrato e con distanze ancora contenute, tuttavia la Sanremese dovrà trovare maggiore continuità per evitare di perdere ulteriore terreno dalle prime posizioni.

Il Gozzano completa una settimana perfetta. Prosegue invece la risalita del Gozzano, protagonista di una settimana da nove punti. Dopo il successo ottenuto lunedì sul campo della Fezzanese, è arrivata la vittoria a tavolino contro il Lascaris per l’impiego dello squalificato Alessandro Achino. Ora i rossoblù aggiungono anche il 2-1 sulla Sanremese.

Tre vittorie in campionato, due conquistate sul terreno di gioco e una assegnata dal Giudice Sportivo, che permettono al Gozzano di salire a dieci punti e di inserirsi pienamente nelle zone alte della classifica.

Contro la Sanremese, la squadra piemontese ha saputo reagire al pareggio immediato di Costantino e trovare con Ghioldi la giocata decisiva. Un’altra dimostrazione di solidità da parte di una formazione che, dopo un avvio senza vittorie, ha cambiato passo nel giro di pochi giorni.

Per la Sanremese, invece, comincia una settimana di riflessione. La reazione al primo svantaggio rappresenta un segnale positivo, ma il secondo ko esterno consecutivo evidenzia la necessità di intervenire sui dettagli e sulla gestione dei momenti della partita. Il carattere non manca: ora, però, servono anche punti e continuità.