Sanremo Padel Experience, le Finals in piazza Colombo: tre giorni con i talenti della NextGen mondiale

Sanremo si prepara a diventare per tre giorni la capitale internazionale del padel giovanile. Da venerdì 18 a domenica 20 settembre, piazza Colombo si trasformerà nuovamente nello 'Stadio del Padel' per le Finals della Sanremo Padel Experience, appuntamento conclusivo di una tournée che ha attraversato nei mesi scorsi Grosseto, Perugia, Torino e Roma. Un progetto realizzato da E20 Sanremo in collaborazione con la Federazione Internazionale Padel (FIP), che ha portato in Italia alcuni dei migliori talenti della NextGen mondiale e che ora torna nella Città dei Fiori per il grande appuntamento finale. Un evento aperto gratuitamente al pubblico, con tre giornate tra competizione, esibizioni, clinic, incontri e spettacolo. Numeri importanti per una prima edizione che ha coinvolto oltre 1.000 atleti provenienti da 14 Paesi e tre continenti, confermando la crescente dimensione internazionale della manifestazione.

La Sanremo Padel Experience nasce come evoluzione del Sanremo Padel Tour e si sviluppa all'interno di due circuiti internazionali della FIP. Da una parte c'è il FIP Promises Tour, dedicato ai giovani talenti dalle categorie Under 12 fino agli Under 18; dall'altra il FIP Beyond, inaugurato quest'anno e rivolto ai giocatori amatoriali, dagli Over 18 agli Over 50. Una formula che mette insieme generazioni differenti e che ha trasformato le varie tappe in appuntamenti capaci di richiamare giocatori, famiglie, allenatori e appassionati. Nel bilancio delle quattro tappe già disputate si contano oltre 2.000 presenze medie di pubblico, con partecipanti arrivati da Argentina, Brasile, Messico, Cina, Belgio, Francia, Gran Bretagna, Moldavia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna e Svizzera, oltre naturalmente a numerosi atleti italiani.

A Sanremo arriveranno così alcuni dei migliori prospetti del panorama internazionale, giovani che rappresentano il futuro di una disciplina cresciuta in modo rapidissimo negli ultimi anni. Il riferimento è ai grandi campioni che hanno contribuito a costruire la popolarità mondiale del padel, da Agustin Tapia a Juan Lebron, da Ale Galan ad Arturo Coello, fino alle protagoniste del circuito femminile come Gemma Triay, Ari Sanchez, Paula Josemaria e Bea Gonzalez. Piazza Colombo sarà quindi il palcoscenico sul quale si esibiranno i possibili campioni di domani, in una tre giorni che affiancherà all'aspetto agonistico anche una serie di iniziative rivolte al pubblico e agli stessi giovani partecipanti. Le semifinali e le finali del FIP Promises, inoltre, hanno trovato spazio nel circuito di diffusione internazionale attraverso il canale YouTube della FIP, che conta oltre 180.000 iscritti e una copertura dichiarata in 160 Paesi.

Piazza Colombo ancora una volta cambia volto. Ed è proprio questo uno degli elementi che negli anni ha caratterizzato l'appuntamento sanremese. Per alcuni giorni automobilisti e passanti lasciano spazio a racchette, palline e pubblico. La centralissima piazza Colombo diventa un impianto sportivo temporaneo, permettendo anche a chi normalmente non segue il padel di fermarsi e assistere alle partite. Intorno al campo è prevista una vera e propria cittadella, con spazi dedicati all'evento, ai partner e all'intrattenimento. "Abbiamo costruito un format innovativo che mette al centro esperienza, territorio e coinvolgimento. Sanremo sarà il cuore di un circuito che porterà qui atleti, famiglie e appassionati da tutta Europa", aveva spiegato alla presentazione Fulvio Gazzola, per E20 Sanremo, promotore e co-organizzatore della manifestazione. Una dimensione sportiva alla quale gli organizzatori affiancano quella turistica, considerando non soltanto gli atleti ma anche famiglie e accompagnatori che raggiungono la Riviera per seguire le competizioni.

Proprio la dimensione mediatica rappresenta uno degli elementi più significativi del progetto. Fino alla fine di agosto, i contenuti dedicati alla Sanremo Padel Experience hanno superato 3 milioni di visualizzazioni sui social, raggiungendo oltre 1,8 milioni di utenti. Numeri che, secondo gli organizzatori, contribuiscono a portare il nome di Sanremo ben oltre i confini regionali e nazionali, associandolo a uno sport giovane e internazionale. La scelta di piazza Colombo come sede dello 'Stadio del Padel' aggiunge inoltre una forte componente scenografica all'iniziativa, inserendo la competizione nel cuore della città e mettendo in relazione sport, intrattenimento e promozione del territorio. Un modello che si inserisce nella lunga tradizione sanremese dei grandi eventi, dal Festival della Canzone alla Milano-Sanremo, dal Rally a Sanremo in Fiore.

Il programma delle Finals prenderà il via venerdì 18 settembre alle 10, con l'inaugurazione ufficiale in piazza Colombo. Saranno presenti l'organizzatore Fulvio Gazzola, sindaco di Dolceacqua e CEO di E20 Sanremo, il direttore tecnico della manifestazione Giacomo De Gaetano, il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, l'assessore al Turismo e allo Sport Alessandro Sindoni, il presidente del Casinò di Sanremo Giuseppe Di Meco, l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi e l'assessore regionale alla Programmazione FSE Marco Scajola. Dopo l'apertura, il programma entrerà nel vivo con le prime fasi dei tornei, disputate tra lo Stadio del Padel di piazza Colombo e i campi della Sanremo Padel Academy. Il grande appuntamento con le finali è invece previsto per domenica 20 settembre, a partire dalle 9.

La giornata conclusiva proporrà inizialmente le finali del FIP Beyond Over 40 e Over 50, prima di lasciare spazio al momento più atteso per gli appassionati della NextGen: le finali del FIP Promises nelle categorie Under 12, Under 14, Under 16 e Under 18, sia maschili sia femminili. Un programma pensato per valorizzare il percorso dei giovani atleti e offrire loro un palcoscenico di livello internazionale. Ma il padel non sarà l'unico protagonista. Nel corso del fine settimana sono infatti previste attività collaterali, clinic, allenamenti e momenti di incontro con il pubblico, oltre a una serie di appuntamenti dedicati alla promozione dello sport e alla conoscenza dei suoi protagonisti.

Tra gli ospiti più attesi ci sono Gaby Reca e Marcela Ferrari, due figure di primo piano nel panorama internazionale del padel. Reca, leggenda della disciplina, è il commissario tecnico dell'Argentina maschile, campione del mondo in carica, che a novembre sarà chiamata a difendere il titolo mondiale a Doha. Ferrari, ex giocatrice di alto livello e già allenatrice di Fernando Belasteguin, è invece oggi commissario tecnico dell'Italpadel maschile e femminile. Il suo percorso alla guida delle Nazionali italiane è stato arricchito, tra gli altri risultati, da quattro medaglie conquistate ai Giochi del Mediterraneo di Taranto a fine agosto, oltre agli argenti maschile e femminile agli Europei 2024, al bronzo femminile ai Mondiali 2024 e alle medaglie di bronzo maschile e femminile agli Europei dello scorso anno.

I due tecnici saranno protagonisti di un vero e proprio percorso dedicato alla crescita dei giovani. Reca e Ferrari alleneranno infatti i talenti del FIP Promises e parteciperanno a clinic e momenti di confronto con il pubblico e con gli influencer presenti a Sanremo. Un'occasione per vedere da vicino metodologie e approcci di due allenatori che lavorano quotidianamente ai massimi livelli internazionali, ma anche per permettere ai giovani partecipanti di vivere un'esperienza che va oltre il semplice risultato sportivo. A completare il programma ci saranno inoltre momenti social e appuntamenti dedicati all'intrattenimento, con protagonisti provenienti anche dal mondo del calcio e della televisione sportiva.

Grande curiosità è infatti legata alla sfida VIP che vedrà in campo quattro ex grandi protagonisti del calcio italiano: Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Dario Marcolin e Cristian Brocchi. I quattro saranno impegnati in esibizioni e partite amichevoli tra sabato e domenica pomeriggio, prima di incontrare i tifosi. Il programma sarà arricchito anche da una speciale sfida che vedrà protagonisti due volti di Sky Sport e ormai riconoscibili 'voci del Padel': Gianluigi Bagnulo e Alessandro Lupi scenderanno infatti in campo sabato pomeriggio per una partita amichevole. Una combinazione tra agonismo e spettacolo che punta a coinvolgere anche chi si avvicina al padel per la prima volta.

"Organizzare una vera e propria tournée costruita sui tornei del circuito mondiale dedicato ai giovani della Federazione Internazionale Padel rappresenta un grande riconoscimento della qualità e della serietà di un progetto iniziato due anni fa proprio qui a Sanremo, in Piazza Cristoforo Colombo", spiega Fulvio Gazzola, AD di E20 Sanremo. "Il bilancio delle quattro tappe di Grosseto, Perugia, Torino e Roma conferma la dimensione internazionale del progetto, testimoniata dall'ampia partecipazione di giocatori e giocatrici provenienti da molti Paesi. Tutto questo si riflette in maniera eccezionale su Sanremo e la Riviera dei Fiori in tema di visibilità, anche grazie ai canali media internazionali FIP". Gazzola sottolinea inoltre il valore della diretta streaming, che ha permesso di portare il padel giovanile di alto livello davanti a un pubblico internazionale, unendo lo spettacolo agonistico alle caratteristiche turistiche del territorio.

Per l'organizzatore, l'obiettivo è infatti quello di costruire un appuntamento capace di produrre effetti che vadano oltre il campo da gioco. "Abbiamo raggiunto un pubblico nuovo dall'ampia forbice generazionale e difficilmente raggiungibile attraverso i canali tradizionali", aggiunge Gazzola, evidenziando anche il dato relativo alle presenze turistiche. "Un traguardo che genera presenze e ricadute dunque, testimoniato – ad esempio – dall'alto numero di prenotazioni alberghiere a Sanremo, a conferma di un impatto che dal grande sport agonistico si propaga verso il turismo e l'economia locale". La manifestazione punta quindi a utilizzare il padel come strumento di promozione, facendo viaggiare il nome della Città dei Fiori insieme a quello di uno sport che negli ultimi anni ha conquistato un pubblico sempre più ampio.

"Con le Finals della Sanremo Padel Experience la nostra città si conferma ancora una volta capitale dei grandi eventi e luogo in cui si ritrovano i migliori talenti internazionali", affermano congiuntamente il sindaco di Sanremo Alessandro Mager e l'assessore al Turismo Alessandro Sindoni. "Portare in piazza Colombo l'atto conclusivo di una tournée che ha coinvolto oltre 1.000 giovani da 14 Paesi e tre continenti, affiancandoli a tecnici di calibro mondiale, rappresenta un risultato straordinario che premia la qualità dell'organizzazione e la vocazione turistica e sportiva di Sanremo". Nella loro dichiarazione, gli amministratori sottolineano anche il valore dei numeri registrati dalla manifestazione, dalle presenze nelle diverse tappe fino alle visualizzazioni sui social e sulle piattaforme di streaming, indicando nello sport un'occasione di promozione del territorio.

Particolare attenzione viene riservata anche alla dimensione regionale dell'evento. Luca Lombardi, assessore al Turismo della Regione Liguria, evidenzia il percorso compiuto dalla manifestazione e la possibilità di associare il brand regionale a un appuntamento seguito anche fuori dall'Italia. "Mille atleti, quattordici Paesi e tre milioni di visualizzazioni sono numeri che raccontano molto bene la dimensione raggiunta dalla Sanremo Padel Experience e ciò che può diventare un grande evento quando viene pensato anche come strumento di promozione turistica", dichiara Lombardi. La Regione ha scelto di accompagnare il progetto anche attraverso il marchio La Mia Liguria, presente sulle divise e negli spazi a bordo campo, con l'obiettivo di collegare la visibilità delle Finals alla promozione dell'intero territorio regionale.

"Durante questi mesi è stato il nome di Sanremo e della Liguria a viaggiare attraverso le tappe di Perugia, Grosseto, Roma e Torino, per poi tornare nella nostra regione con una finale capace di richiamare atleti, famiglie, accompagnatori, allenatori e staff", prosegue Lombardi. "I giocatori e le giocatrici arrivano qui per disputare la Gran Finale e vivere il territorio: è il meccanismo concreto attraverso cui un evento sportivo diventa anche occasione di soggiorno, genera presenze e produce ricadute sulla Riviera dei Fiori e più in generale sulla nostra regione". Un'impostazione che, nelle intenzioni della Regione, si lega alla necessità di sostenere eventi capaci di attrarre visitatori anche al di fuori dei periodi di maggiore afflusso turistico e di rafforzare la riconoscibilità delle destinazioni liguri.

Il progetto guarda infine anche al rapporto tra sport, formazione e giovani. Marco Scajola, assessore regionale alla Programmazione FSE, ricorda infatti che all'interno del programma della Sanremo Padel Experience troverà spazio anche un appuntamento di Orientamenti Dreamers. L'iniziativa, promossa dalla Regione Liguria nell'ambito di Orientamenti, si terrà venerdì 18 settembre al Liceo Sportivo Colombo di Arma di Taggia e sarà dedicata agli studenti. "Sanremo Padel Experience è un progetto che unisce sport, giovani e territorio, creando occasioni di incontro, confronto e crescita e portando a Sanremo talenti provenienti da diversi Paesi", sottolinea Scajola. L'incontro sarà l'occasione per parlare di talento, motivazione, impegno e delle possibilità di trasformare una passione in un percorso professionale, inserendo così anche una componente educativa all'interno di un grande evento sportivo.

Le Finals della Sanremo Padel Experience si preparano quindi a chiudere una tournée che ha già prodotto numeri significativi e che ora porterà nel centro della Città dei Fiori alcuni dei migliori giovani interpreti del padel internazionale. Da venerdì a domenica, piazza Colombo sarà ancora una volta teatro di sport e spettacolo, con ingresso gratuito per il pubblico e un programma capace di alternare le partite dei tornei alle attività con i grandi coach, alle sfide VIP e agli incontri con i protagonisti. Una tre giorni che guarda al futuro della disciplina, ma anche alla capacità di Sanremo di utilizzare gli eventi per raccontare la propria identità oltre i confini della Riviera dei Fiori.