BRA’S 2026, la DMO Riviera dei Fiori protagonista nel Villaggio delle Regioni a Bra

La DMO Riviera dei Fiori sarà protagonista di BRA’S 2026, il Festival della Salsiccia di Bra in programma a Bra, in provincia di Cuneo, dal 17 al 20 settembre. La partecipazione della Liguria si inserisce nel Villaggio delle Regioni, lo spazio dedicato all’incontro tra il Piemonte e le altre regioni ospiti, tra cui la Liguria.

La manifestazione propone un programma dedicato alle eccellenze enogastronomiche, alla cultura, al turismo e alla convivialità, con al centro la Salsiccia di Bra, il Formaggio Bra DOP, il Pane di Bra e il Riso di Bra. Nel Villaggio delle Regioni, allestito in piazza Spreitenbach, il Piemonte dialogherà con le specialità e le tradizioni gastronomiche delle regioni ospiti.

La DMO Riviera dei Fiori prenderà parte all’iniziativa dal 18 al 20 settembre, presentando al pubblico le caratteristiche del territorio della Riviera dei Fiori e dell’entroterra ligure.

«Dal 18 al 20 settembre la DMO Riviera dei Fiori presenterà al grande pubblico un territorio da vivere in ogni stagione», afferma il presidente Benedetti. «Inviteremo i visitatori a scoprire i nostri borghi, le eccellenze enogastronomiche, i sentieri e i percorsi dell’entroterra, ma anche la pista ciclabile e le città della costa. Grazie al clima mite, il mare può essere apprezzato anche oltre i mesi più affollati dell’estate, magari gustando pesce fresco nei rinomati ristoranti o dedicandosi allo shopping nei centri storici».

La partecipazione della DMO Riviera dei Fiori è realizzata in collaborazione con l’Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria.

BRA’S 2026, organizzato ad Bra, propone per tutta la durata della manifestazione stand enogastronomici, degustazioni, show cooking, masterclass, incontri e iniziative dedicate alla valorizzazione dei territori e delle loro produzioni.