MareCultura 2026, il golf incontra la longevità: il Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo protagonista a Pian di Nave

Movimento all’aria aperta, socialità, concentrazione, equilibrio, paesaggio e benessere. Sono questi alcuni degli elementi che rendono il golf una disciplina particolarmente coerente con la filosofia del Liguria Longevity Project, il progetto promosso da CNA Imperia e presentato all’interno della quinta edizione di MareCultura 2026.

Sabato 19 settembre, a partire dalle ore 16.00, il Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo sarà protagonista a Pian di Nave, dove un Maestro Federale sarà a disposizione del pubblico per far conoscere da vicino una disciplina accessibile a tutte le generazioni, dai più giovani fino alla terza età.

Per CNA Imperia, che ha ideato e organizzato MareCultura e che quest’anno porta al centro della manifestazione il tema della longevità attiva, la presenza del Golf degli Ulivi assume un valore particolarmente importante.

Non si tratta infatti soltanto di ospitare una disciplina sportiva, ma di raccontare un’attività capace di rappresentare concretamente uno dei principali obiettivi del Liguria Longevity Project: vivere il territorio dodici mesi l’anno, attraverso movimento, natura, socialità e qualità della vita.

Uno sport che parla direttamente alla longevità attiva

Il golf è una delle attività all’aria aperta più complete e inclusive, capace di adattarsi alle diverse fasce d’età e di mantenere insieme movimento fisico, coordinazione, concentrazione e relazione sociale.

Il gesto tecnico dello swing favorisce flessibilità, equilibrio e coordinazione, mentre il percorso sul campo richiede concentrazione, strategia e continuità nel movimento. A questo si aggiunge una forte componente sociale: persone di età, provenienze ed esperienze differenti condividono lo stesso percorso e le stesse emozioni.

È proprio questa combinazione tra attività fisica, mente attiva, relazione e contatto con l’ambiente a rendere il golf particolarmente interessante all’interno di un progetto dedicato all’Healthy Ageing.

Nel documento predisposto per MareCultura dal Circolo, il golf viene definito non soltanto uno sport, ma un vero stile di vita e un investimento sulla propria salute, senza barriere generazionali.

Il vantaggio di Sanremo: giocare all’aperto tutto l’anno

C’è poi un elemento che per CNA Imperia è decisivo: il clima.

A differenza di molte aree del Nord Europa, dove pure si concentra una parte significativa dei praticanti, a Sanremo e nel Ponente ligure il golf può essere praticato per gran parte dell’anno grazie a condizioni climatiche favorevoli. La bozza progettuale collegata al Liguria Longevity Project individua proprio in questo vantaggio uno degli elementi strategici dell’offerta territoriale.

Ed è qui che il golf diventa anche uno strumento di destagionalizzazione turistica.

Sanremo possiede infatti una tradizione golfistica consolidata e il Circolo Golf degli Ulivi, realtà ufficialmente riconosciuta dalla Federazione Italiana Golf e dal sistema sportivo nazionale, rappresenta una delle infrastrutture più significative della città per uno sport che unisce paesaggio, turismo e benessere.

La stessa comunicazione del Circolo sottolinea il rapporto tra golf e scoperta del territorio, invitando i giocatori a unire la giornata sul green alla conoscenza del Ponente ligure, dove mare e montagna convivono in un paesaggio ricco di storia e tradizioni.

CNA Imperia: il golf dentro una strategia di territorio

Per CNA Imperia, la partecipazione del Circolo Golf degli Ulivi non è quindi un elemento accessorio della manifestazione.

È uno dei tasselli più chiari del modello che il Liguria Longevity Project vuole costruire: una destinazione nella quale il visitatore possa unire attività fisica, alimentazione mediterranea, paesaggio, cultura, esperienze artigiane, borghi e benessere.

Un’offerta che non dipenda esclusivamente dal periodo balneare e che possa essere proposta a una clientela nazionale e internazionale durante tutto l’anno.

Golf, cicloturismo, cammini, Nordic Walking, attività sul mare e outdoor diventano così parte di una stessa visione: Sanremo e il Ponente ligure come grande palestra naturale a cielo aperto.

In questa prospettiva, il golf rappresenta anche un prodotto turistico particolarmente interessante per un pubblico adulto e senior, spesso caratterizzato da disponibilità di tempo, propensione al viaggio fuori stagione e attenzione alla qualità dei servizi e dell’accoglienza.

A Pian di Nave si potrà provare direttamente

Durante l’appuntamento di sabato 19 settembre, nello spazio dedicato al Circolo Golf degli Ulivi, i visitatori avranno la possibilità di incontrare un professionista qualificato della Federazione Italiana Golf, chiedere informazioni, chiarire curiosità e ricevere indicazioni concrete su come avvicinarsi alla disciplina in modo semplice e sicuro.

La presenza del Maestro Federale permetterà quindi di superare anche alcuni luoghi comuni che ancora accompagnano il golf e di presentarlo per quello che è: una disciplina praticabile a diverse età e livelli di preparazione, con una forte componente di inclusione e socialità.

Vazzano: «Il golf è uno degli esempi più concreti del territorio che vogliamo costruire»

«Ci teniamo particolarmente alla presenza del Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo perché rappresenta in maniera estremamente chiara ciò che abbiamo immaginato con il Liguria Longevity Project», dichiara Luciano Vazzano, Segretario di CNA Imperia.

«Quando parliamo di longevità non vogliamo limitarci a un concetto teorico o sanitario. Parliamo di uno stile di vita. Muoversi, stare all’aria aperta, mantenere relazioni, tenere allenati corpo e mente e vivere un ambiente favorevole sono tutte componenti della qualità della vita. Il golf le mette insieme in modo straordinariamente naturale.»

Vazzano lega direttamente la presenza del Circolo alla strategia turistica promossa da CNA Imperia.

«Il tema per noi è anche economico. Da tempo sosteniamo che il Ponente ligure non possa vivere soltanto della stagione estiva. Se vogliamo davvero parlare di destagionalizzazione, dobbiamo costruire prodotti e motivazioni di viaggio che abbiano senso a novembre, febbraio o marzo tanto quanto ad agosto. Il golf è esattamente una di queste.»

«A Sanremo abbiamo una risorsa importantissima: un clima che consente di praticare attività all’aperto per gran parte dell’anno. E abbiamo un campo storico che può diventare ancora di più un elemento dell’offerta turistica integrata della città e del territorio.»

«Dalla città dei fiori alla città del clima e del benessere»

Per Vazzano, il golf dialoga perfettamente anche con l’identità che CNA Imperia vuole rafforzare attraverso MareCultura.

«Sanremo è la città dei fiori, ma è anche storicamente la città del clima. È proprio il clima ad averne costruito una parte importante della fortuna turistica internazionale. Oggi possiamo recuperare quella vocazione e reinterpretarla in chiave contemporanea: sport all’aperto, benessere, longevità attiva, Dieta Mediterranea e qualità dell’accoglienza.»

«Il Liguria Longevity Project nasce da questa convinzione: non dobbiamo inventare nuove risorse, ma imparare a mettere a sistema quelle che già possediamo.»

E in questo sistema il golf può assumere un ruolo molto più ampio:

«Immaginiamo un visitatore che venga a Sanremo non soltanto per giocare diciotto buche, ma per vivere un’esperienza completa: golf, buona cucina ligure, prodotti locali, borghi, mare, ciclabile, artigianato e cultura. È questo il turismo di qualità al quale dobbiamo guardare.»

«MareCultura è il luogo dove CNA Imperia mette insieme i pezzi»

La presenza del Circolo Golf degli Ulivi assume infine un significato particolare proprio nella quinta edizione di MareCultura.

«In questi cinque anni CNA Imperia ha fatto crescere MareCultura trasformandola da manifestazione dedicata al mare in un vero laboratorio progettuale», prosegue Vazzano. «Abbiamo messo insieme ambiente, artigianato, gastronomia, turismo, imprese e comunità. Quest’anno, con il Liguria Longevity Project, aggiungiamo un filo conduttore ancora più forte: la qualità della vita.»

«La presenza del Golf degli Ulivi ci permette di mostrare concretamente che sport, turismo e benessere possono diventare parte della stessa strategia territoriale. E far provare il golf direttamente a Pian di Nave significa anche avvicinare il pubblico a una disciplina che qualcuno può ancora percepire come distante.»

Vazzano conclude:

«Per CNA Imperia questa partecipazione è importante perché ci aiuta a raccontare una Sanremo diversa e complementare rispetto a quella tradizionalmente conosciuta. Una Sanremo da vivere dodici mesi l’anno, dove clima, sport, mare, alimentazione e territorio possono diventare i pilastri di una nuova economia della longevità. Se vogliamo fare della destagionalizzazione qualcosa di concreto, dobbiamo partire proprio da eccellenze come il Circolo Golf degli Ulivi e inserirle dentro una visione più ampia. È esattamente quello che stiamo cercando di fare con MareCultura e con il Liguria Longevity Project.»

L’appuntamento

Sabato 19 settembre 2026, dalle ore 16.00

Pian di Nave – Sanremo

Spazio dedicato al Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo

Presenza di un Maestro Federale FIG per dimostrazioni, informazioni e avvicinamento alla disciplina.