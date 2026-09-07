1° Raduno interregionale, una delegazione dell'Anfi di Ventimiglia a Fossano (Foto)

Una delegazione dell'Anfi di Ventimiglia a Fossano per il 1° Raduno interregionale. Nel fine settimana il vicepresidente Ilario Innocenzo e i soci Ciro Mariella, Massimo Biancheri, Andrea Vitulano e Luciano Mottola si sono riuniti insieme alle altre sezioni dell'associazione nazionale dei finanzieri in congedo, al sindaco di Fossano Dario Tallone, il consigliere provinciale Rocco Pulitanò, il consigliere regionale Salvatore Castello, il generale di Divisione Giovanni Avitabile, comandante di Piemonte e Valle d’Aosta, e il presidente nazionale Anfi Pietro Ciani, generale di Corpo d’Armata per un momento istituzionale e associativo, di incontro tra sezione e cittadini.

L'evento ha preso il via venerdì con l’accoglienza al Castello ed è poi proseguito sabato con un duplice alzabandiera, uno al monumento ai Granatieri e uno a quello ai Caduti), l’esibizione per le vie di Fossano della Fanfara dei Bersaglieri di Nichelino, quella in piazza Castello dei gruppi cinofili con le unità antidroga e del soccorso alpino, la messa in Duomo e poi, nel pomeriggio, l’esibizione di una compagnia acrobatica sulle torri del Castello. A seguire si è esibita la Banda della Guardia di Finanza che quest’anno compie 100 anni. Il raduno si è chiuso domenica con la sfilata lungo le vie della città e i saluti istituzionali delle autorità militari e civili presenti.

E' stata un’occasione unica per onorare la memoria di chi ha servito lo Stato ma anche per trasmettere ai giovani i valori cardine di legalità, solidarietà e senso del dovere.